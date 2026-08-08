Las 11 hamburgueserías de Buenos Aires que recomendó un influencer extranjero

El mercado de las casas de hamburguesas en la Argentina se fue perfeccionando con el paso de los años y hoy atrae a cientos de clientes por día

La gastronomía porteña atraviesa un verdadero "boom" hamburguesero que no solo cautiva al público local, sino que despierta el interés de los paladares internacionales más exigentes. En las últimas horas, la escena culinaria de la Ciudad de Buenos Aires volvió a quedar en el centro de la escena digital tras la viralización de una guía audiovisual publicada por la popular cuenta de Instagram @hacerhambre, conducida por un reconocido foodie español.

El reel, que rápidamente superó las 360.000 reproducciones y se compartió miles de veces en redes sociales, generó un encendido debate entre los fanáticos del rubro, quienes inundaron la publicación con recomendaciones, elogios y opiniones encontradas sobre los locales elegidos.

Bajo la premisa de reunir "todas y cada una de las hamburguesas de Buenos Aires que ni en pedo te puedes perder", el creador de contenido europeo armó un recorrido detallado por once delicias locales, destacando desde propuestas de corte artesanal e influencers del sector hasta grandes franquicias consolidadas con expansión internacional.

La lista de las 11 hamburgueserías elegidas como las mejores de Buenos Aires y sus puntos fuertes

En su recorrido por los distintos barrios de la Capital Federal, la cuenta española argumentó las razones por las cuales cada uno de estos once establecimientos logró ganarse un lugar de culto dentro del mapa gastronómico porteño: