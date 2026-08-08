Las 11 hamburgueserías de Buenos Aires que recomendó un influencer extranjero
La gastronomía porteña atraviesa un verdadero "boom" hamburguesero que no solo cautiva al público local, sino que despierta el interés de los paladares internacionales más exigentes. En las últimas horas, la escena culinaria de la Ciudad de Buenos Aires volvió a quedar en el centro de la escena digital tras la viralización de una guía audiovisual publicada por la popular cuenta de Instagram @hacerhambre, conducida por un reconocido foodie español.
El reel, que rápidamente superó las 360.000 reproducciones y se compartió miles de veces en redes sociales, generó un encendido debate entre los fanáticos del rubro, quienes inundaron la publicación con recomendaciones, elogios y opiniones encontradas sobre los locales elegidos.
Bajo la premisa de reunir "todas y cada una de las hamburguesas de Buenos Aires que ni en pedo te puedes perder", el creador de contenido europeo armó un recorrido detallado por once delicias locales, destacando desde propuestas de corte artesanal e influencers del sector hasta grandes franquicias consolidadas con expansión internacional.
La lista de las 11 hamburgueserías elegidas como las mejores de Buenos Aires y sus puntos fuertes
En su recorrido por los distintos barrios de la Capital Federal, la cuenta española argumentó las razones por las cuales cada uno de estos once establecimientos logró ganarse un lugar de culto dentro del mapa gastronómico porteño:
- Kiddo ("La favorita del pueblo"): La creación del influencer Burger Kid destaca por sus hamburguesas sencillas, económicas y muy bien ejecutadas, logrando cautivar masivamente a la comunidad local.
- Frank's Grill ("Las mejores a la parrilla"): A pesar de exhibir una estética de estilo estadounidense, sus recetas sostienen un sello bien criollo. El influencer remarcó el sabor de sus medallones a la parrilla y la calidad de sus panes.
- John John Burger ("La mejor costra"): Definidas como las mejores smash burgers de la zona, se destacan por la técnica de cocción en la plancha y el smash del Tío John.
- 24th Street Burger ("La más americana"): Concebida como un homenaje a una de las hamburgueserías más famosas de los Estados Unidos (en alusión a la cadena predilecta del cantante Bad Bunny), ofrece una receta adaptada con impronta criolla.
- Fat Broder ("La mejor de medallón"): Sobresale por la calidad técnica de su carne, donde la potencia de su medallón permite disfrutar la hamburguesa prescindiendo de agregados complejos.
- The Food Truck Store ("La más criolla"): Impulsado por Rodo, un apasionado del rubro que comenzó con un food truck dentro de un restaurante, se transformó en uno de los grandes referentes culturales del país.
- La Birra Bar ("La argentina mundialmente conocida"): Multi-premiada internacionalmente y con franquicias repartidas en el exterior, el creador de contenido la definió como la encargada de mantener a la Argentina en el podio mundial de la hamburguesa.
- Big Pons ("La mejor franquicia"): Valorada como la cadena de comida rápida con mejores estándares de calidad, recetas propias y jugosidad constante en sus locales.
- Burger Couple ("Las más locas"): Caracterizadas por sus combinaciones abundantes y menciones de figuras mediáticas (como Hasbulla o El Bananero), destacan por sus porciones contundentes y nombres de autor como la patty melt "Débora Meltrozo".
- The Flour Store ("El mejor pan"): Un templo culinario para quienes defienden que el pan debe tener igual o mayor protagonismo que la carne, envolviendo sus patty melts y hamburguesas en bollos esponjosos.
- Meat & Grill ("A la altura de un chef"): Proyecto liderado por el chef Pablo en el Microcentro porteño, donde elevó el concepto del fast food mediante panes artesanos, un blend de carnes de selección y papas fritas de triple cocción.