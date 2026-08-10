El listado de alfajores premiados en el Campeonato Argentino del Alfajor 2026

El alfajor representa uno de los íconos más importantes y representativos de la identidad gastronómica de la Argentina. Con un consumo que no para de crecer y una producción que se multiplica en todos los rincones del país, la diversidad de marcas, recetas e insumos impulsó un crecimiento histórico dentro del sector. En ese marco, durante el sábado 8 y el domingo 9 de agosto, en el Club Ferro Carril Oeste se llevó a cabo la edición del Campeonato Argentino del Alfajor 2026. Más de 80 productores de todo el territorio nacional compitieron mediante rigurosas catas a ciegas para definir a los mejores exponentes de la golosina insignia.

Para reflejar con precisión las diferencias en escalas, técnicas y volúmenes de producción, la organización decidió consolidar el formato de doble corona, separando la competencia en dos grandes ramas independientes: Categoría Industrial y Categoría Artesanal. En la rama industrial, el máximo galardón de Campeón Argentino 2026 quedó en manos de Arroyito, secundado por la firma Barrigón como subcampeón. Por su parte, en la rama artesanal, el título principal fue otorgado a Sr. Alfajor -creador del reconocido alfajor Tim Payne y ganador de cuatro medallas de oro-, secundado por Mencantó. Desde la organización destacaron que "detrás de cada alfajor hay una historia, una receta, muchas horas de trabajo y una enorme pasión", celebrando el esfuerzo de cada equipo participante.

Ganadores del Campeonato Argentino del Alfajor 2026

Categoría Industrial

CAMPEÓN ARGENTINO 2026: Arroyito

SUBCAMPEÓN: Alfajor Barrigón

Textura Sublime Orense Romah Manjares de Merlo

Alfajor de fruta Orense Manjares de Merlo Monje Negro

Éxtasis de dulce de leche Alma de Campo El Artiero Arroyito

Chocolate blanco Arroyito Chiazza Romah

Chocolate oscuro Barrigón Romah Arroyito



Categoría Artesanal