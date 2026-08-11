El otro negocio de José Bianco, el meteorólogo que se fue de TN

Una de las caras más conocidas del pronóstico del clima en la televisión argentina pero se fue del canal y sigue con la organización de viajes especiales

La pantalla chica argentina registró una baja de peso en el rubro del servicio informativo. José Bianco, el reconocido meteorólogo y una de las figuras más emblemáticas de la señal de noticias TN, se desvinculó de la empresa tras años de liderar las coberturas de fenómenos climáticos extremos. En una reciente transmisión de streaming, el propio profesional se sinceró sobre su salida y reveló que la determinación de dar un paso al costado estuvo estrictamente ligada a la compleja relación laboral que mantenía con algunos jefes del canal, aclarando que con sus compañeros de tareas siempre sostuvo una excelente relación y "buena onda".

Lejos del formato diario del pronóstico televisivo, Bianco decidió volcar de lleno su energía a un ambicioso proyecto comercial que inició en paralelo a su labor en los medios. Se trata de "Más que un viaje", un emprendimiento especializado en la organización de turismo temático y de nicho, diseñado junto a su socio Pablo Cirielli -un especialista en comercialización y apasionado de la astrofotografía que aporta su experiencia en la captura de paisajes nocturnos-. La propuesta de la empresa consiste en guiar a contingentes de viajeros argentinos hacia los destinos más remotos del planeta para presenciar en primera persona fenómenos de la naturaleza indescriptibles, tales como eclipses totales de sol y auroras boreales en el Círculo Polar Ártico.

El éxito de la iniciativa ha sido contundente: el proyecto ya cuenta con varias experiencias exitosas en su haber y tiene su salida programada para el próximo mes de octubre -orientada al avistamiento de luces del norte- completamente agotada y con cupos llenos. La iniciativa combina la pasión de Bianco por cazar eventos extremos (tras haber visitado la Antártida, volcanes islandeses, corales australianos y haber recorrido cinco veces la Argentina para ver eclipses) con el conocimiento fotográfico y astronómico de Cirielli, creando travesías grupales únicas para amantes de la naturaleza.

El viaje con José Bianco a las auroras boreales en el Ártico: una expedición de 7 noches a Noruega

Para quienes buscan la magia de las luces del norte, el proyecto lanzó su expedición a Noruega programada del 29 de marzo al 5 de abril de 2027. La travesía fija como punto de encuentro la ciudad de Tromsø y propone un itinerario de 7 noches a bordo del Hotel Scandic Dock, combinando relax, cultura nórdica y gastronomía local con el objetivo de avistar el fenómeno desde la terraza del propio alojamiento o adentrándose en la naturaleza.

El programa contempla cuatro "cacerías" nocturnas donde guías especializados y el propio equipo analizan los partes meteorológicos y la actividad solar en tiempo real. Para garantizar cielos despejados, el contingente se desplaza con total flexibilidad por los fiordos noruegos o incluso cruzando las fronteras hacia Suecia y Finlandia. La experiencia incluye además dos excursiones diurnas por los fiordos, city tour por la ciudad, ropa térmica técnica, trajes especiales, bebidas calientes y coordinación permanente. El costo del paquete está fijado en u$s6.800 por persona en base doble y u$S8.000 en habitación individual, reservándose con una seña inicial de 1.500 dólares directamente en la agencia comercial (sin incluir pasajes aéreos internacionales ni traslados hasta Tromsø).

José Bianco, a la caza de eclipses totales: de España a las pirámides de Egipto

Uno de los pilares más fuertes de "Más que un viaje" es el seguimiento de los eclipses totales de sol, eventos que el propio equipo describe como experiencias científicas y emocionales únicas pero sumamente predecibles en tiempo y ubicación. Actualmente, la agencia se encuentra en España, donde coordinará la observación del fenómeno que alcanzará su punto máximo el 12 de agosto de 2026 entre las 20:30 y las 20:40 horas. La fase total del eclipse durará entre 4 y 6 minutos y cruzará el norte de la península ibérica, desde Galicia hasta Cataluña, siendo visible en ciudades privilegiadas como

A Coruña

Lugo

Oviedo

Santander

Bilbao

San Sebastián

Logroño

Lérida

Gerona

El próximo gran hito en la agenda astronómica del grupo tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 en Egipto, donde se presenciará la segunda totalidad más larga del siglo XXI, con una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos de oscuridad en pleno mediodía. La franja de totalidad cruzará el norte de África (Argelia, Túnez, Libia) hasta atravesar todo el territorio egipcio de noroeste a sureste, permitiendo ver el fenómeno en locaciones históricas como Marsa Matruh, Siwa, El Cairo, Asuán y Luxor.