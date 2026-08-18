Harry Potter llega a Coto con electrodomésticos desde $44.940 y hay 5 modelos

La colección de Yelmo incluye tostadoras, wafleras, sandwicheras y licuadoras inspiradas en la saga, con precios y diseños para los fanáticos

Harry Potter vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda de los fanáticos argentinos. Harry Potter y la Piedra Filosofal regresará a los cines el próximo 27 de agosto, en una función especial por el 25° aniversario del estreno de la primera película de la saga.

En paralelo, quienes quieran llevar parte del universo creado por J.K. Rowling a su casa pueden encontrar una colección de pequeños electrodomésticos de Harry Potter en Coto, fabricados por Yelmo bajo licencia oficial.

La línea combina productos de uso cotidiano con una estética inspirada en la saga y propone alternativas para preparar desayunos, meriendas y otros momentos de la cocina. Entre los artículos aparecen tostadoras, wafleras, sandwicheras, licuadoras y una pochoclera.

La colección también se comercializa a través de Yelmo, donde actualmente aparecen cuatro productos de esta edición especial. Los valores parten de $44.940,90 y llegan hasta $104.980,90, aunque pueden variar según promociones y el comercio donde se compre.

Cuánto cuestan los electrodomésticos de Harry Potter en Coto y en la página oficial de Yelmo

Uno de los productos más llamativos es la tostadora Yelmo TO-30HP Harry Potter. En Yelmo figura actualmente a $44.940,90, con seis niveles de tostado y 700 W de potencia. Su particularidad está en el diseño: al preparar el pan, deja marcadas las características gafas de Harry y su cicatriz en forma de rayo.

Otra alternativa es la sandwichera Yelmo SW-18HP, que Coto ofrece actualmente alrededor de $49.499,10. Tiene 750 W de potencia, placas antiadherentes con relieve y luces indicadoras de temperatura. La waflera Yelmo WM-19HP aparece en Coto a $53.999,10, mientras que en la tienda oficial de Yelmo el precio publicado es de $55.410,90. El modelo cuenta con 850 W, placas antiadherentes y termostato automático.

Yelmo cuenta con una línea exclusiva centrada en Harry Potter

La pochoclera Yelmo PO-37HP también forma parte de la colección. En Coto aparece con un precio regular de $53.999, aunque la publicación muestra condiciones promocionales diferentes según la modalidad de compra. El modelo tiene 1.100 W y funciona con aire caliente.

Por último, entre las alternativas de mayor precio aparece la licuadora Yelmo LC-10HP, con una jarra de vidrio de 1,5 litros. En la tienda oficial de Yelmo figura a $104.980,90.

El regreso de Harry Potter a los cines vuelve a poner a la saga en agenda

La colección llega en un momento particularmente atractivo para los fanáticos argentinos. Harry Potter y la Piedra Filosofal volverá a la pantalla grande el 27 de agosto, como parte de las celebraciones por los 25 años de la película que inició la saga cinematográfica.

La película tendrá una nueva exhibición en cines argentinos y la preventa comenzó el 13 de agosto, por lo que el regreso coincide prácticamente con el lanzamiento de la colección de productos para el hogar.

La coincidencia también permite entender por qué este tipo de productos puede funcionar más allá del público infantil. Harry Potter atravesó distintas generaciones y una parte importante de sus seguidores actuales conoció la historia durante la primera etapa de las películas.

Una colección que lleva Harry Potter a la cocina

Los electrodomésticos mantienen una estética común vinculada con el universo de la saga, con predominio de tonos oscuros y detalles dorados.

La propuesta busca convertir objetos cotidianos en productos temáticos. La tostadora, por ejemplo, incorpora las gafas y la cicatriz del protagonista en el pan, mientras que otros artículos trasladan elementos visuales de Harry Potter al diseño exterior.

En el caso de la pochoclera, el vínculo con el entretenimiento resulta todavía más directo, ya que permite preparar pochoclos con aire caliente para acompañar una película o una maratón de la saga.

La colección oficial de Yelmo actualmente muestra cuatro productos disponibles en su tienda online, mientras que Coto también comercializa parte de la línea. La disponibilidad puede cambiar según el canal de venta y el stock.

Los precios mencionados corresponden a las publicaciones consultadas el 15 de agosto de 2026 y pueden modificarse por promociones, medios de pago o disponibilidad.