Cuándo y dónde es la feria de gastronomía francesa de este fin de semana en Capital

La agenda de eventos en fines de semana de Buenos Aires trae una feria gastronómica que ya ha sabido cautivar al público porteño y visitantes

La agenda de paseos y eventos al aire libre de la Ciudad de Buenos Aires sumará una propuesta imperdible para los amantes de la buena gastronomía internacional. Por primera vez en su historia, la reconocida Feria Francesa desembarca en el predio del Planetario Galileo Galilei, ubicado en la intersección de la Avenida Sarmiento y la Avenida Belisario Roldán, en el barrio de Palermo.

El evento se desarrollará durante este sábado 22 y domingo 23 de agosto, en el horario de 11 a 18:30 horas, ofreciendo una oportunidad única para disfrutar del savoir-faire francés a través de su panadería, pastelería y platos tradicionales, con entrada libre y gratuita.

La propuesta reunirá un total de treinta puestos gastronómicos, clases de cocina dictadas por profesionales del rubro y espectáculos de música en vivo. Los visitantes podrán degustar desde las clásicas baguettes horneadas, croissants y quesos aromáticos, hasta crêpes dulces, quiches, raclette fundida, embutidos artesanales y chocolates de alta gama.

Además del atractivo culinario, esta edición contará con una participación especial de la aerolínea Air France, la cual presentará sus novedades para el mercado local: del 1° de septiembre al 15 de octubre de 2026, la compañía ampliará temporalmente su operación entre Buenos Aires y París, pasando de 7 a 9 frecuencias semanales para responder al pico de demanda hacia el continente europeo.

Feria Francesa de gastronomía en Buenos Aires: qué locales estarán

Para quienes deseen planificar su recorrido y degustar las creaciones de los principales referentes de la cocina gala en la Argentina, esta es la nómina completa de los emprendimientos y profesionales que participarán del evento: