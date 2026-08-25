Luck Ra fue confirmado para MasterChef, tras la participación de La Joaqui

L-Gante será otro de los artistas argentinos que estará presente en el certamen, conducido por Wanda Nara. Verónica Lozano se hará cargo del formato "kids"

Los intérpretes L-Gante y Luck Ra fueron los primeros confirmados para MasterChef Celebrity, que se emitirá por Telefe y, mientras el músico de RKT compartió imágenes con el entusiasmo a flor de piel, crece la expectativa por la participación del cuartetero, que llegará luego del paso de su reciente exnovia, Joaqui, por el mismo show.

Luck Ra y L-Gante, confirmados para la nueva edición de MasterChef

En las últimas horas, el canal de las pelotas reveló que ambos encabezan la lista para el reality conducido por Wanda Nara. Así, Elián Valenzuela se mostró en la previa y publicó un video en donde preparaba los trozos de un pollo en una mezcla previa al horneado.

Mientras el cantante de Cumbia 420 tituló al corto como "L-Gante KeloChec"; Facundo se llamó a silencio y no es para menos: tras su reciente separación de Joaquina, se mantuvo en el ojo de la polémica durante varios días. Ahora, el cordobés deberá encender las hornallas en el mismo estudio donde su ex dejó una fuerte huella durante la temporada anterior.

El armado del elenco aún continúa con muchos interrogantes y algunos rumores sobre posibles nombres que también se podrían posicionar en las tarimas de las cocinas. Además, algunos trascendidos indicaron que la presentadora Verónica Lozano realizaría la conducción de un apartado "Kids" del mismo concurso para jóvenes cocineros de entre 9 y 13 años.

Entre los posibles participantes que se rumorearon de cara a la nueva edición se encuentran Lizy Tagliani, Yanina Latorre, Débora Nishimoto, Topa, Julieta Poggio y Pablo Giralt.

El cantante de Turf lanzó su propio alfajor tras pasar por Masterchef

Joaquín Levinton no sabe lo que es el aburrimiento y lo demostró una vez más. El líder de Turf, quien recientemente cumplió 51 años, se encuentra en plena efervescencia creativa. Tras haber superado un delicado problema de salud a fines de 2025 -un infarto por el que debió ser asistido de urgencia-, el músico regresó con todo: presentó su flamante álbum solista, "Yo soy Joaquín", y pateó el tablero de la industria alimenticia con un lanzamiento inesperado.

"Me parecía que sacar un disco solamente era poco, así que dije: voy a sacar un disco y un alfajor", disparó el artista en una entrevista con Bebe Contepomi. La noticia cayó como una bomba cuando Joaquín se presentó en el estudio con las cajas del producto, dejando en claro que su paso por la cocina más famosa del país dejó una huella que va más allá de las cámaras.

"Pescado Raúl": el nuevo alfajor de Joaquín Levinton

Lo que más llamó la atención de los fanáticos fue el nombre del dulce: "Pescado Raúl". Esta elección no es azarosa, sino que rescata uno de los momentos más virales de su participación en MasterChef Celebrity. En aquella oportunidad, Levinton bautizó a un plato de pescado con ese nombre, dejando mudo al jurado y generando miles de memes. Hoy, esa ocurrencia se transformó en una marca real.

El lanzamiento marca una faceta empresarial inédita para el rockero, quien se alió con la reconocida marca Fantoche para producir la golosina. "No solo vine a regalarles este disco, sino que vengo a regalarles mi alfajor", anunció triunfal mientras abría los paquetes frente a los micrófonos. Según explicó, este proyecto es el complemento ideal para sus nuevas canciones, las cuales grabó junto al productor Ezequiel Araujo retomando material que había quedado inconcluso hace casi 15 años.

La línea de alfajores "Pescado Raúl" arranca con las dos opciones que nunca fallan en el paladar argentino, presentadas con la estética clásica de la golosina nacional:

Chocolate negro: Recubierto con baño de repostería y relleno con abundante dulce de leche.

Recubierto con baño de repostería y relleno con abundante dulce de leche. Chocolate blanco: La versión clásica para quienes prefieren un sabor más suave.

El músico aseguró que "van a salir en todo el país", buscando una distribución masiva en kioscos de barrio. "Pruébenlo cuando tengan ganas de sentir un buen sabor", recomendó Levinton emocionado. Para el cantante, ver el producto terminado es "una locura hermosa" que une su carisma sobre el escenario con la pasión nacional por los dulces. Aunque todavía se aguardan detalles sobre el precio final en góndola, la expectativa entre los seguidores de Turf y los amantes de los alfajores es total, celebrando que "Raúl" haya pasado de ser un plato de televisión a una realidad para el postre.