Dónde estará la nueva pista de atletismo certificada por World Athletics en Buenos Aires

El gobierno porteño anunció la obra de renovación integral en una de las pistas más populares de la Ciudad, que pasará a tener un piso de primer nivel

El auge y el crecimiento sostenido del running en la Argentina atraviesan un momento histórico, con la Ciudad de Buenos Aires consolidada como la gran capital atlética de la región. Tras el reciente éxito de la Media Maratón de Buenos Aires (21K), que el último domingo marcó un récord absoluto de participación con más de 31.500 corredores copando las avenidas porteñas, el Gobierno de la Ciudad anunció un paso clave para acompañar este fenómeno: la renovación integral de la pista de atletismo del Parque Chacabuco, uno de los circuitos de acceso gratuito más emblemáticos y concurridos por la comunidad runner.

La obra, ejecutada por la Secretaría de Deportes porteña, comenzará de manera formal el próximo lunes 31 de agosto y tendrá un plazo de ejecución estimado de 180 días. Por este motivo, este domingo 30 de agosto será la última jornada habilitada para que los vecinos utilicen el trazado actual antes del inicio de las tareas. La intervención era una demanda de larga data por parte de atletas federados y aficionados que a diario eligen este espacio verde del barrio de Caballito para llevar adelante sus entrenamientos.

Renovación de la pista de atletismo de Parque Chacabuco: etapas de la obra y características técnicas

La modernización del predio se estructuró en dos fases de desarrollo con el objetivo de dotar a las instalaciones de los máximos estándares internacionales:

Primera etapa (Estructura y desagües): Se llevará a cabo la reconstrucción total de la base estructural del terreno y la renovación completa del sistema pluvial, una tarea crítica para asegurar el correcto drenaje del agua y garantizar la durabilidad de la superficie a largo plazo.

Se llevará a cabo la reconstrucción total de la base estructural del terreno y la renovación completa del sistema pluvial, una tarea crítica para asegurar el correcto drenaje del agua y garantizar la durabilidad de la superficie a largo plazo. Segunda etapa (Superficie de nivel internacional): Se colocará un solado deportivo sintético de alto rendimiento —bajo el denominado sistema sándwich de 14 milímetros de espesor— que contará con la certificación oficial de World Athletics (la federación internacional de atletismo) y la demarcación reglamentaria de los ocho carriles.

Se colocará un solado deportivo sintético de alto rendimiento —bajo el denominado sistema sándwich de 14 milímetros de espesor— que contará con la y la demarcación reglamentaria de los ocho carriles. Garantía y fiscalización: Una vez concluida y fiscalizada la obra, la pista dispondrá de una garantía técnica de 12 meses.

En relación con el plan de infraestructura, el Secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián "Chino" Turnes, destacó: "Esta obra es una muestra concreta de que seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva pública y de calidad. La pista del Parque Chacabuco es muy utilizada por los vecinos y hacía tiempo que necesitaba una renovación integral. Queremos que quienes practican deporte en la Ciudad tengan cada vez mejores espacios y que Buenos Aires siga avanzando en este camino para convertirse en Capital Mundial del Deporte en 2027".