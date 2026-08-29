El defensor Leandro Paredes cuestionó la sanción de la FIFA: "Me parece exagerado"

La decisión disciplinaria de la entidad internacional generó indignación por el contraste con la penalización aplicada a Gavi en el mismo torneo

El defensor Leandro Paredes recibió 10 partidos de sanción de FIFA tras los incidentes en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Si bien hasta ahora no había hecho declaraciones al respecto, finalmente el mediocampista de Boca Juniors cuestionó la sanción.

La multa de u$s90.000 que acompaña la suspensión completó una resolución que el futbolista calificó de "exagerada". Pero lo que más sorprendió al volante fue la diferencia con la sanción a Gavi.

"Me parece exagerado. Lo raro es que a Gavi le dieron una y es el que me da la piña en el pecho", declaró Paredes. El español solo recibió un partido de suspensión y una multa de u$s30.000.

Las declaraciones del mediocampista llegaron después del triunfo agónico de Boca ante Lanús por el Torneo Clausura. El encuentro quedó marcado por la polémica decisión arbitral de no expulsar a Leonel Flores al inicio del partido.

Los incidentes que derivaron en las sanciones ocurrieron el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey, al término de la final que Argentina perdió 1-0 ante España. Los roces entre futbolistas de ambos equipos escalaron rápidamente.

La Comisión Disciplinaria de FIFA decidió aplicar su pena más severa a Paredes. Varios jugadores argentinos también cayeron bajo la lupa del máximo organismo del fútbol.

Por qué Paredes considera injusta la sanción de FIFA

El contraste entre las sanciones es lo que más molestó al mediocampista. Gavi participó activamente en el forcejeo pero solo recibió un partido de suspensión.

La multa económica también muestra una diferencia notable. Mientras Paredes debe pagar u$s90.000, el español abonará menos de la mitad: u$s30.000.

"Para mí es excesiva", insistió el futbolista al referirse a su castigo. La desproporción entre ambas sanciones quedó expuesta en sus palabras.

La Asociación del Fútbol Argentino ya inició el proceso de apelación. El objetivo es reducir la cantidad de partidos que Paredes deberá cumplir fuera de las canchas.

"Ahora queda apelar, ver si se puede reducir la sanción y nada más", señaló el volante. La entidad argentina solicitó oficialmente que las penas puedan cumplirse en partidos oficiales y amistosos clase A.

FIFA aceptó el pedido de la AFA, lo que abre la posibilidad de que los futbolistas sancionados acorten el tiempo fuera de las canchas cumpliendo fechas en compromisos amistosos. Aún resta conocer los fundamentos completos de la sanción.

"Yo creo que sí se puede reducir, porque te repito, para mí es excesiva", manifestó Paredes. La confianza en la apelación quedó clara en sus declaraciones.

Qué sanciones recibieron los demás jugadores argentinos

Leandro Paredes no fue el único castigado por los incidentes de la final. Nahuel Molina recibió siete partidos de suspensión y una multa idéntica de u$s90.000.

Thiago Almada cayó con una sanción más leve: un partido de suspensión. El delantero también deberá pagar u$s30.000, la misma cifra que Gavi.

Roberto Ayala, colaborador del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, recibió tres encuentros de suspensión. El ex defensor quedó marginado de varios compromisos del seleccionado.

La AFA tampoco escapó a las sanciones institucionales. FIFA multó a la entidad con u$s321.000 por el comportamiento general durante el torneo.

Argentina deberá disputar dos partidos con el 50% del aforo. Las sanciones se vinculan al comportamiento de los hinchas y al despliegue de banderas consideradas polémicas.

Entre las banderas cuestionadas apareció una con referencia a las Islas Malvinas. FIFA consideró estas manifestaciones como infracciones al reglamento del torneo.

Cuándo volvería Paredes a la Selección argentina

El mediocampista podrá completar su sanción de diez encuentros tras la ventana internacional programada entre el 7 y el 15 de junio de 2027. Su regreso quedaría habilitado para septiembre del mismo año.

El período de vuelta corresponde a la fecha FIFA comprendida entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre de 2027. Para entonces, Paredes habrá cumplido íntegramente su castigo.

Argentina prevé disputar seis compromisos entre finales de 2026 y mediados de 2027: cuatro partidos entre septiembre y octubre de 2026, dos más en noviembre del mismo año, otros dos entre marzo de 2027 y los últimos dos en la ventana de junio.

La posibilidad de cumplir fechas en amistosos acelera el proceso. Los partidos clase A permiten descontar suspensión sin esperar únicamente compromisos oficiales.

Scaloni podrá contar nuevamente con Paredes para la siguiente ventana FIFA tras junio de 2027. El mediocampista volverá a vestir la celeste y blanca después de casi un año fuera.

Mientras tanto, la AFA aguarda los fundamentos completos de FIFA para presentar los recursos ante la Comisión de Apelaciones. El Tribunal Arbitral del Deporte aparece como eventual última instancia si la apelación no prospera.