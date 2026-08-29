El nuevo producto de Chocolates Águila que se parece a un icónico bombón internacional

La popular marca de chocolates lanzó su más reciente creación y en las redes automáticamente salió la comparación con otro producto

La histórica firma nacional Chocolates Águila sorprendió al mercado de las golosinas al presentar su más reciente innovación: la línea Águila Chocolatier. Se trata de una propuesta de bombones finos ideada para regalar o disfrutar en momentos especiales, cuya estética, envoltorio y formato esférico despertaron de forma inmediata una ola de comentarios en redes sociales por su innegable parecido con los afamados bombones Lindor, producidos por la prestigiosa marca suiza Lindt.

Con esta apuesta, la marca argentina busca posicionarse en el segmento de chocolates de alta gama o gourmet, emulando la textura suave y cremosa que caracteriza al clásico producto europeo. Bajo la premisa de invitar a los consumidores a "recorrer un universo pensado para disfrutar, compartir y regalar", el lanzamiento contempla además una cualidad clave para el mercado actual, ya que toda la línea cuenta con certificación sin TACC (aptos para personas celíacas).

Los nuevos bombones de Chocolates Águila, de avellanas, pistacho y frambuesa con dulce de leche

Nuevos bombones Águila: los sabores disponibles de la línea Águila Chocolatier

La colección de bombones se presenta en distintas variedades de rellenos cremosos recubiertos por el clásico chocolate de la marca, abarcando combinaciones tradicionales y tendencias gastronómicas actuales: