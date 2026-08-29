El nuevo producto de Chocolates Águila que se parece a un icónico bombón internacional
La histórica firma nacional Chocolates Águila sorprendió al mercado de las golosinas al presentar su más reciente innovación: la línea Águila Chocolatier. Se trata de una propuesta de bombones finos ideada para regalar o disfrutar en momentos especiales, cuya estética, envoltorio y formato esférico despertaron de forma inmediata una ola de comentarios en redes sociales por su innegable parecido con los afamados bombones Lindor, producidos por la prestigiosa marca suiza Lindt.
Con esta apuesta, la marca argentina busca posicionarse en el segmento de chocolates de alta gama o gourmet, emulando la textura suave y cremosa que caracteriza al clásico producto europeo. Bajo la premisa de invitar a los consumidores a "recorrer un universo pensado para disfrutar, compartir y regalar", el lanzamiento contempla además una cualidad clave para el mercado actual, ya que toda la línea cuenta con certificación sin TACC (aptos para personas celíacas).
Nuevos bombones Águila: los sabores disponibles de la línea Águila Chocolatier
La colección de bombones se presenta en distintas variedades de rellenos cremosos recubiertos por el clásico chocolate de la marca, abarcando combinaciones tradicionales y tendencias gastronómicas actuales:
- Avellanas: La versión más emblemática del formato esférico, con un relleno cremoso de frutos secos que evoca directamente a la chocolatería europea.
- Pistacho y frambuesa: Una combinación sofisticada que reúne el sabor en tendencia del pistacho con el toque ácido de los frutos rojos.
- Dulce de leche: La impronta bien argentina incorporada a la propuesta fina, ofreciendo un corazón suave del clásico dulce nacional.