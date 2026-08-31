Después de 21 años de carrera internacional, cierra una etapa única con cifras y hazañas mundialistas que cambiaron para siempre al equipo nacional

Lionel Messi anunció este lunes 31 de agosto su retiro de la Selección Argentina y puso fin a una etapa de 21 años con la camiseta albiceleste. Su último partido había sido la final del Mundial 2026 ante España, encuentro que llevó su registro internacional a 207 presentaciones.

El delantero, que debutó con 18 años en agosto de 2005 frente a Hungría, cerró su recorrido con 125 goles y 65 asistencias para la Selección Argentina, cifras que lo consagran como el jugador que más veces vistió la camiseta nacional y como el máximo goleador de su historia.

Su carrera con el seleccionado mayor comenzó el 17 de agosto de 2005, cuando ingresó ante Hungría en un amistoso y fue expulsado pocos segundos después. En marzo de 2006 llegó su primer gol, frente a Croacia.

A partir de entonces, Messi disputó seis Mundiales, siete ediciones de la Copa América y 72 partidos de Eliminatorias Sudamericanas, además de amistosos y la Finalissima.

Messi terminó como el jugador con más partidos en la Selección Argentina

Los 207 partidos disputados con Argentina constituyen el principal récord de presencia del seleccionado.

Messi terminó 60 encuentros por encima de Javier Mascherano, quien ocupa el segundo lugar histórico con 147 partidos. Ángel Di María aparece tercero, con 145.

De las 207 presentaciones del rosarino, 34 correspondieron a Mundiales, 72 a Eliminatorias, 39 a Copa América, 61 a amistosos y una a la Finalissima.

La cifra también refleja la extensión de una carrera que atravesó más de dos décadas y seis ciclos mundialistas.

Los 125 goles de Messi con Argentina

La diferencia es todavía mayor en la tabla de goleadores.

Messi se retiró con 125 goles en 207 partidos, mientras que Gabriel Batistuta, segundo máximo goleador histórico de la Selección, terminó su carrera con 56 tantos, lo que establece una diferencia de 69 goles que refleja la magnitud incomparable de su legado goleador.

Los tantos de Messi con Argentina se distribuyeron de la siguiente manera:

54 goles en amistosos

36 en Eliminatorias

21 en Mundiales

14 en Copa América

Sus 36 goles en Eliminatorias también lo dejaron como máximo goleador histórico de la competencia sudamericana. El segundo puesto corresponde al uruguayo Luis Suárez, con 29.

En cuanto a las presencias en la clasificación mundialista, Messi terminó con 72 partidos, una cifra que igualó el récord del ecuatoriano Iván Hurtado.

Seis Mundiales y 34 partidos en la Copa del Mundo

Uno de los principales registros de Messi está relacionado con la cantidad de Mundiales disputados.

El argentino participó en las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026.

Junto con Cristiano Ronaldo, se convirtió en uno de los primeros futbolistas en disputar seis Copas del Mundo. Ambos habían llegado a 2026 con cinco participaciones y ampliaron la marca durante el torneo.

Messi también terminó con 34 partidos jugados en Mundiales, récord absoluto de la competencia. En Qatar 2022 había superado los 25 encuentros de Lothar Matthäus, quien hasta entonces tenía la marca.

En la final de 2026 contra España, además, Messi se convirtió en el jugador de campo de mayor edad en disputar una final de la Copa del Mundo. Tenía 39 años y 25 días, por encima del registro del sueco Gunnar Gren, quien tenía 37 años y 241 días cuando disputó la final de 1958.

La definición ante España fue, al mismo tiempo, su tercera final mundialista. Antes había jugado las de Brasil 2014 y Qatar 2022.

Messi terminó segundo entre los máximos goleadores de los Mundiales

Messi cerró sus seis Mundiales con 21 goles, una cifra que lo ubica segundo en la tabla histórica de goleadores de la competencia.

Durante el Mundial 2026 llegó a superar momentáneamente a Miroslav Klose, que había terminado su carrera con 16 goles, y se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo. Sin embargo, Kylian Mbappé alcanzó los 22 tantos durante el mismo Mundial y pasó a ocupar el primer lugar.

La distribución de los goles de Messi en sus seis Mundiales fue:

2006: 1 gol

2010: 0

2014: 4

2018: 1

2022: 7

2026: 8

En total, fueron 21 goles en 34 partidos.

Además, Messi consiguió marcar en nueve apariciones mundialistas consecutivas. La racha comenzó en los octavos de final de Qatar 2022 contra Australia y se extendió hasta su participación en el Mundial 2026.

El registro anterior era de seis partidos consecutivos con goles y pertenecía a Jairzinho y Just Fontaine.

También quedó como uno de los máximos asistentes de los Mundiales

Los registros de Messi en la Copa del Mundo no se limitaron a los goles.

El argentino terminó con 12 asistencias en Mundiales, de acuerdo con los registros estadísticos citados en el material de referencia, y quedó por delante de Diego Maradona, que contabilizó ocho.

La combinación de sus 21 goles y 12 asistencias significa que Messi participó directamente en 33 goles durante sus seis participaciones mundialistas.

Además, registró al menos una asistencia en cada una de las seis Copas del Mundo que disputó.

El récord de Messi en la Copa América

La Copa América también quedó entre las competencias en las que Messi estableció un récord de presencias.

El argentino disputó 39 partidos en siete ediciones del torneo y terminó como el jugador con más encuentros en la historia de la Copa América. El chileno Sergio Livingstone, con 34 partidos, quedó segundo.

Messi participó en las ediciones de 2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021 y 2024.

En esas competencias marcó 14 goles y conquistó dos títulos: la Copa América 2021, disputada en Brasil, y la edición 2024, celebrada en Estados Unidos.

A esos dos trofeos se suma el Mundial de Qatar 2022 y la Finalissima 2021, por lo que Messi cerró su recorrido con cuatro títulos con la Selección Argentina mayor, lo que representa el cumplimiento de todos los objetivos que lo habían perseguido durante la mayor parte de su carrera internacional.

También fue subcampeón del mundo en Brasil 2014 y Norteamérica 2026.

Los principales números de Messi con la Selección Argentina

Con su retiro, las estadísticas de Messi con la Selección Argentina quedaron establecidas en:

Partidos: 207

Goles: 125

Asistencias: 65

Partidos en Mundiales: 34

Goles en Mundiales: 21

Asistencias en Mundiales: 12

Partidos en Eliminatorias: 72

Goles en Eliminatorias: 36

Partidos en Copa América: 39

Goles en Copa América: 14

Mundiales disputados: 6

Copas América disputadas: 7

Títulos con Argentina: 4

El último partido de Messi con Argentina

La final del Mundial 2026 contra España terminó siendo el partido número 207 de Messi con la Selección y, posteriormente, el último de su carrera internacional.

El anuncio de su retiro llegó este lunes 31 de agosto, después de varias semanas de reflexión posteriores a la Copa del Mundo.

De esta manera, la trayectoria iniciada en 2005 quedó cerrada con 21 años de presencia en la Selección Argentina, 207 partidos, 125 goles y 65 asistencias, además de los récords acumulados en Mundiales, Eliminatorias y Copa América.

Messi se retiró como campeón del mundo en Qatar 2022, bicampeón de América, ganador de la Finalissima y dueño de los récords históricos de partidos y goles de la Selección Argentina.