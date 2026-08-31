El capitán comunicó su decisión a través de sus redes sociales con un video que repasa su trayectoria de casi dos décadas con la camiseta albiceleste

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina después de casi dos décadas como integrante del equipo nacional, cerrando un ciclo que incluyó seis Mundiales y cuatro títulos con el seleccionado mayor. El futbolista comunicó la decisión a través de una publicación en sus redes sociales, acompañada por un video que repasa distintos momentos de su carrera con la camiseta argentina. Tras el anuncio, varios de sus compañeros del plantel dirigido por Lionel Scaloni le dejaron mensajes en las redes sociales.

Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister estuvieron entre los primeros futbolistas en reaccionar a la publicación del capitán. El delantero escribió: "Eternamente gracias capitán", mientras que el mediocampista expresó: "Gracias por todo lo que nos diste adentro y afuera de la cancha".

La despedida de Messi se produjo luego de una etapa en la que el delantero consiguió títulos con las selecciones juveniles y con el seleccionado mayor. Durante su recorrido, disputó distintas ediciones de la Copa América y de la Copa del Mundo, además de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

El video que acompañó el anuncio incluyó imágenes de sus primeros pasos en las categorías inferiores de la Selección argentina, sus participaciones en torneos internacionales, las finales perdidas durante los primeros años con el equipo mayor y los títulos obtenidos posteriormente.

El recorrido de Messi con la Selección argentina

Lionel Messi comenzó su recorrido con las selecciones argentinas en las categorías juveniles. En 2005 integró el equipo que disputó el Mundial Sub 20 de Países Bajos, torneo en el que Argentina se consagró campeón. Messi fue una de las figuras del campeonato y recibió el Balón de Oro y la Bota de Oro del certamen.

Tres años después, formó parte del seleccionado argentino que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. A partir de ese período, su presencia en el equipo mayor se consolidó y pasó a participar de las principales competencias internacionales.

Con la selección absoluta, Messi disputó los Mundiales de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026. También participó en diferentes ediciones de la Copa América.

Uno de los primeros grandes objetivos de su etapa con el seleccionado mayor fue la Copa del Mundo de Brasil 2014. Argentina llegó a la final frente a Alemania y perdió 1-0 en tiempo suplementario. Messi recibió el Balón de Oro como mejor jugador del torneo.

En los años siguientes, el delantero volvió a disputar finales con Argentina. En la Copa América 2015, el equipo perdió ante Chile por penales. Un año después, en la Copa América Centenario disputada en Estados Unidos, Argentina volvió a caer frente al mismo rival en la definición desde los doce pasos.

Después de esas derrotas, Messi anunció temporalmente su decisión de dejar la selección. Sin embargo, regresó para continuar su participación con el conjunto nacional.

Los títulos que consiguió con Argentina

La etapa de Messi con la selección mayor incluyó finalmente la obtención de varios títulos, comenzando con la Copa América 2021 disputada en Brasil, su primer trofeo oficial con el equipo nacional después de años de finales perdidas.

Argentina venció 1-0 a Brasil en la final jugada en el estadio Maracaná. El gol fue convertido por Ángel Di María. De esa manera, Messi consiguió su primer título oficial con la selección mayor.

Al año siguiente, Argentina ganó la Finalissima 2022 frente a Italia en Wembley. El equipo dirigido por Scaloni se impuso 3-0 y obtuvo otro trofeo antes del Mundial de Qatar.

En diciembre de 2022 llegó el título más importante de su carrera internacional. Argentina derrotó a Francia en la final del Mundial de Qatar disputada en el estadio Lusail.

El partido terminó 3-3 después del tiempo suplementario y Argentina se impuso por penales. Messi convirtió dos goles durante el encuentro y posteriormente anotó en la definición desde los doce pasos.

Con ese campeonato, Argentina consiguió su tercera Copa del Mundo y Messi obtuvo el principal título que todavía no había logrado con el seleccionado mayor.

En 2024, el equipo nacional volvió a consagrarse campeón de la Copa América. Argentina derrotó 1-0 a Colombia en la final disputada en Miami y consiguió el segundo título continental consecutivo de la era Scaloni.

Messi también formó parte del plantel que disputó el Mundial 2026, competencia que marcó su última participación mundialista con Argentina.

Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister despidieron al capitán

Después de que Messi comunicara su decisión, varios integrantes del seleccionado argentino utilizaron las redes sociales para dejarle mensajes.

Lautaro Martínez, uno de los delanteros habituales del equipo de Scaloni, fue uno de los primeros en reaccionar. El futbolista publicó un breve mensaje dirigido al capitán: "Eternamente gracias capitán".

La frase estuvo acompañada por la publicación de Messi y se sumó a las distintas muestras de reconocimiento que aparecieron después del anuncio.

Otro de los integrantes del seleccionado que se expresó fue Alexis Mac Allister. El mediocampista del Liverpool escribió: "Gracias por todo lo que nos diste adentro y afuera de la cancha".

Mac Allister fue parte del equipo campeón del mundo en Qatar y también integró el plantel que ganó la Copa América 2024. El mediocampista compartió durante los últimos años distintos partidos con Messi en el seleccionado.

Rodrigo De Paul recordó su vínculo con Messi

Entre los mensajes que recibió Messi también estuvo el de Rodrigo De Paul, uno de los futbolistas que construyó una relación cercana con el capitán durante el ciclo de Scaloni.

El mediocampista del Inter Miami publicó un mensaje extenso en el que repasó diferentes aspectos de la convivencia con Messi dentro de la selección.

"Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba en el predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra Selección... Solo gracias, el más grande de toda la historia", escribió De Paul.

El futbolista también hizo referencia a la relación de Messi con sus compañeros y con las personas que trabajan alrededor del seleccionado argentino.

El mensaje terminó con una referencia a los momentos compartidos durante el ciclo que comenzó con la Copa América 2021 y continuó con la Finalissima, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024.

"Gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginás cuántas sonrisas sacaste. Sos eterno", agregó De Paul en su publicación.

El mensaje de Messi para cerrar su etapa con Argentina

La publicación que acompañó el anuncio de Messi incluyó un video con imágenes de diferentes etapas de su trayectoria con la Selección argentina.

El material comienza con registros de sus primeros años en las divisiones juveniles y avanza hacia su llegada al seleccionado mayor. También aparecen momentos correspondientes a los principales torneos internacionales que disputó durante su carrera.

Entre las imágenes se observan escenas vinculadas con las derrotas en las finales de la Copa América y del Mundial de 2014, además de los festejos posteriores por los títulos obtenidos.

El recorrido audiovisual incluye la consagración en la Copa América 2021, la obtención de la Finalissima, el campeonato mundial conseguido en Qatar y la Copa América 2024.

La decisión de retirarse del seleccionado marca el cierre de una etapa de casi 20 años en la que Messi se convirtió en una de las principales referencias del equipo nacional, dejando un legado de cuatro títulos con el seleccionado mayor y el récord de haber disputado seis Mundiales.

Desde su debut con la selección mayor en 2005, el delantero participó de seis Mundiales y de múltiples ediciones de la Copa América. Además, consiguió títulos en categorías juveniles, una medalla de oro olímpica y cuatro trofeos con el seleccionado mayor.

El anuncio también abre una nueva etapa para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que deberá continuar su ciclo sin la presencia del futbolista que llevó la cinta de capitán durante buena parte de los últimos años.

La despedida de Messi estuvo acompañada por los mensajes de sus compañeros, entre ellos Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, quienes destacaron distintos aspectos de su trayectoria y de la convivencia dentro de la selección.

Con su publicación, el futbolista repasó una carrera marcada por derrotas en finales, regresos al seleccionado y títulos internacionales. El Mundial de Qatar 2022 y las Copas América 2021 y 2024 quedaron entre los principales logros de su recorrido con la camiseta argentina.