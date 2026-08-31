El reconocido chef impulsa iniciativas junto a una firma líder en desarrollos para impulsar nuevos estándares de diseño, comunidad y sabores

Después de más de dos décadas de trayectoria internacional, que lo consolidaron como uno de los grandes referentes de la gastronomía contemporánea, Mauro Colagreco inicia una nueva etapa en Argentina de la mano de Pride Developer.

La desarrolladora y el reconocido chef anunciaron una alianza estratégica para incorporar la visión gastronómica de Colagreco a desarrollos residenciales, comerciales y de hospitality impulsados por Pride Developer en el país.

El acuerdo contempla inicialmente la propuesta gastronómica del Club House de Pride Canning, un nuevo concepto en el futuro Pride Canning Center y la gastronomía del hotel que Pride Developer desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires, que formará parte de Autograph Collection® Hotels, de Marriott International.

La asociación abre una nueva etapa para Colagreco en el país: trasladar la experiencia, la filosofía y la mirada desarrolladas a lo largo de su carrera internacional a propuestas que trascienden el restaurante tradicional y donde gastronomía, arquitectura, hospitalidad y comunidad forman parte de una misma experiencia.

Para Pride Developer, la alianza profundiza una estrategia que busca trascender el desarrollo inmobiliario tradicional e incorporar experiencias capaces de generar identidad, construir comunidad y proponer nuevas formas de habitar.

El regreso del chef que conquistó el mundo con Mirazur

Tras consolidar su carrera en Francia al frente de Mirazur —distinguido con tres estrellas Michelin y elegido mejor restaurante del mundo en 2019—, Mauro Colagreco inicia junto a Pride Developer una nueva etapa en Argentina, llevando su visión gastronómica a distintos espacios de la compañía.

Argentina nunca dejó de formar parte de su recorrido profesional. Esta alianza, sin embargo, representa un nuevo capítulo: la posibilidad de desarrollar propuestas de largo plazo y a distintas escalas, integradas a proyectos que combinan gastronomía, hospitalidad y comunidad.

"Volver a crear en Argentina tiene para mí un significado muy especial. Uno recorre el mundo, aprende, descubre otras maneras de hacer las cosas, pero la tierra donde aprendió a mirar siempre permanece. Hoy puedo volver a mirar mi origen con todo lo aprendido en el camino", señaló Mauro Colagreco.}

Maximiliano Mustafa, CEO de Pride Developer, y Mauro Colagreco en la presentación de la alianza

A través de esta asociación, Colagreco aplicará su experiencia internacional a iniciativas de largo plazo, mientras Pride Developer aportará la plataforma para materializar esa visión en nuevos desarrollos en Argentina. La alianza parte de una convicción compartida: el valor de un proyecto no está definido únicamente por su arquitectura o sus metros cuadrados, sino también por las experiencias que suceden en su interior.

La alianza suma además una dimensión estratégica: conectar talento argentino de reconocimiento global con proyectos locales capaces de traer esa experiencia al país y proyectarla a una nueva escala.

"Con Mauro nos une la pasión con la que hacemos nuestros proyectos, la convicción para lograr lo que nos proponemos y el nivel de exigencia y excelencia que buscamos en cada desafío. Es un gran honor que haya aceptado volver a crear en Argentina junto a nosotros. Lo admiro profundamente, no solo por su trayectoria, sino también por sus valores y por la manera en que entiende la cocina: como una expresión de su esencia", señaló Maximiliano Mustafá, CEO de Pride Developer.

Tres espacios donde la gastronomía de Colagreco tomará forma

La propuesta de Mauro Colagreco se desplegará inicialmente en tres espacios de Pride Developer, con conceptos pensados a partir de la identidad, el entorno y el público de cada uno:

En Pride Canning, un masterplan desarrollado sobre 185 hectáreas, con 750 lotes y vistas a lagos y bosques, Colagreco participará en la propuesta gastronómica del Club House, uno de los principales puntos de encuentro y vida social de la comunidad

y vistas a lagos y bosques, Colagreco participará en la propuesta gastronómica del Club House, uno de los principales puntos de encuentro y vida social de la comunidad Su participación se extenderá también al futuro Pride Canning Center, el centro comercial a cielo abierto que integrará retail, entretenimiento, deporte y gastronomía, con un concepto de mercado gastronómico

El tercer capítulo tendrá lugar en el hotel que Pride Developer desarrolla en Sarmiento 1322, en la Ciudad de Buenos Aires, que formará parte de Autograph Collection® Hotels, de Marriott International, con 122 habitaciones y más de 1.000 m² destinados a gastronomía

En Pride Canning, su mirada estará puesta en el producto, la procedencia de los ingredientes y el vínculo entre la gastronomía y el entorno.

Para el futuro Pride Canning Center se proyecta un concepto con espíritu de mercado gastronómico, que buscará trasladar la filosofía de Colagreco a un formato más cotidiano, dinámico y conectado con la comunidad.

El establecimiento hotelero contará con aproximadamente 10.800 m², concebido tanto para los huéspedes como para el público de la ciudad.

Con esta alianza, Pride Developer profundiza su posicionamiento en un modelo de real estate que incorpora hospitality, gastronomía, arte, diseño, deporte y entretenimiento como partes integrales de su propuesta de valor, mientras genera nuevas plataformas para que referentes argentinos de alcance internacional impulsen iniciativas de escala en el país.