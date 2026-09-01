Cuándo es la Gran Barata del Puerto de Frutos en Tigre con descuentos de hasta el 50%
El tradicional paseo turístico y comercial del Puerto de Frutos, ubicado en el municipio de Tigre, se prepara para recibir una nueva edición de "La Gran Barata". Durante un fin de semana especial, los comerciantes del icónico predio a orillas del río Luján ofrecerán promociones especiales, saldos de temporada y beneficios por pago en efectivo, con rebajas que alcanzarán hasta un 50% de descuento según la modalidad de cada negocio participante.
La iniciativa busca impulsar el consumo local y brindar una alternativa accesible para vecinos y visitantes de toda la Región Metropolitana. El evento se extenderá durante tres jornadas consecutivas: el viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre, en el horario habitual de 10:00 a 19:00 horas. Además de los locales de artículos para el hogar, la propuesta incluirá combos promocionales y precios diferenciales en la oferta gastronómica del complejo.
Gran Barata en el Puerto de Frutos: tradición, gastronomía y artesanías
Con el paso de los años, el Puerto de Frutos diversificó sustancialmente su perfil comercial. A los emblemáticos puestos de mimbres, juncos y muebles de madera maciza se sumaron opciones en indumentaria, viveros, regalería y objetos de diseño moderno, consolidando un abanico de alternativas para todos los gustos:
- Variedad comercial: Descuentos en mueblería, objetos de decoración para el hogar, plantas, indumentaria y productos regionales de elaboración artesanal.
- Gastronomía diversa: Promociones en minutas al paso, heladerías artesanales, cervecerías y las distintas barras de cafés de especialidad distribuidas a lo largo del predio.
- Espacios emprendedores e identidad local: El recorrido incluye los puestos del programa municipal Origen Tigre, la red de Mujeres Emprendedoras, el ciclo Origen Delta y el espacio de la comunidad originaria de Punta Querandí, que ofrecen artesanías auténticas e insumos con identidad del Delta.