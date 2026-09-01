El cantante combina entrenamientos de alto impacto, sesiones de baile y alimentación saludable para sostener su energía sobre el escenario

Mick Jagger sigue de gira a los 83 años como si el tiempo no pasara por él. El líder de los Rolling Stones mantiene un ritmo de shows que agotaría a músicos 40 años más jóvenes.

El secreto está en una rutina de entrenamiento tan exigente como sus propios conciertos. El cantante británico combina disciplinas que van desde el cardio intenso hasta el ballet clásico.

"Entreno cinco o seis días a la semana, pero no me vuelvo loco", reveló Jagger en diálogo con Q Magazine. "Alterno entre el gimnasio y el baile, después hago sprints y cosas así. Entreno para ganar resistencia", explicó sobre el objetivo de su régimen físico.

La preparación no es capricho. Cada show de los Stones exige al frontman correr, saltar y moverse sin parar durante dos horas sobre el escenario.

La rutina de cardio que hace Mick Jagger cada mañana

Cuando se prepara para una gira, el cantante arranca el día con una sesión de running. Puede recorrer hasta 12 kilómetros durante la mañana, ya sea en las calles de la ciudad donde está o sobre una cinta en el gimnasio.

Si las condiciones climáticas no acompañan o su agenda no lo permite, tiene alternativas igualmente intensas. Reemplaza la carrera por una hora de natación, kickboxing o ciclismo.

El cardio es solo la primera parte de su jornada. Después vienen las disciplinas que trabajan aspectos más específicos de su performance en vivo.

Qué disciplinas combina para moverse en el escenario

La agilidad que Jagger muestra sobre las tablas no es casualidad. El músico practica ballet, yoga y pilates, tres disciplinas que le permiten trabajar el equilibrio y la flexibilidad necesarios para sus coreografías.

Estas actividades complementan el trabajo cardiovascular. Le dan la movilidad y el control corporal que necesita para ejecutar movimientos complejos sin riesgo de lesiones.

Durante años, Jagger se entrenó bajo la supervisión de Torje Eike. El preparador físico noruego trabajó previamente con atletas olímpicos y selecciones nacionales.

Las sesiones con Eike podían extenderse entre 2 y 3 horas. El foco estaba puesto en desarrollar resistencia aeróbica para aguantar la exigencia de los shows sin perder energía.

Qué come Mick Jagger a diario y cuál es su alimento favorito

El entrenamiento es solo una parte de la ecuación. La alimentación juega un rol igualmente importante en su estado físico.

El cantante basa su dieta en productos orgánicos. Consume frutas, verduras, legumbres, arroz y pasta integral como pilares de su alimentación diaria.

Las proteínas vienen del pollo y el pescado. Evita las carnes rojas y los procesados que puedan afectar su rendimiento.

Según Isadora Puiggené, autora del libro "Pacto con el diablo" que analizó los hábitos del músico, Jagger es fanático de un alimento en particular. La palta aparece en su mesa prácticamente todos los días, un gusto que comparte con millones de argentinos.

"Tengo que comer muchísimo. La gente me dice: 'No estás comiendo', pero como un montón. Les digo: 'Acabo de comer el doble que vos'", aseguró el propio Jagger sobre su ingesta calórica necesaria para sostener el nivel de actividad física.

La escritora sostiene que el británico lleva una alimentación equilibrada sin extremos. No se priva de comida, pero elige con inteligencia qué poner en su plato.

A los 83 años, Mick Jagger demuestra que la edad es solo un número cuando la disciplina y la constancia son parte del estilo de vida. Su rutina combina lo mejor del fitness moderno con hábitos alimentarios sostenibles en el tiempo.