La nueva serie de Harry Potter en HBO Max tiene fecha de estreno: cuántos capítulos serán

La esperada reversión de la popular historia de magia confirmó cuándo saldrá al aire por primera vez, con un tráiler que se viralizó entre nostálgicos

La nostalgia y la magia volverán a apoderarse de la pantalla chica a finales de este año. La plataforma HBO Max lanzó oficialmente el segundo avance promocional y una serie de imágenes inéditas de su producción más ambiciosa: la serie original ‘HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL’. La primera entrega de esta ambiciosa adaptación constará de ocho episodios y tendrá su gran estreno global el próximo 25 de diciembre, transformando la noche de Navidad en la cita definitiva para millones de fanáticos de la franquicia en todo el mundo.

La historia volverá a tomar como punto de partida los primeros años de vida de Harry, un niño aparentemente ordinario que, al cumplir los 11 años, recibe una carta de admisión para la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería. Ese evento le abrirá las puertas a un universo oculto lleno de amistad y hechizos, pero también marcado por el inminente peligro que representa un temible enemigo de su pasado. La producción ejecutiva y el guion están a cargo de Francesca Gardiner, mientras que Mark Mylod lidera la dirección de varios capítulos bajo el sello de HBO, en asociación con Warner Bros. Television y la autora J.K. Rowling.

Serie de Harry Potter en HBO Max: nuevo elenco, grandes figuras de Hollywood y el furor nostálgico en redes

La serie apuesta por renovar por completo al trío protagónico que marcó a toda una generación en el cine. Los papeles principales quedaron en manos de una joven camada de actores: Dominic McLaughlin encarnará al mismísimo Harry Potter, Arabella Stanton asumirá el rol de Hermione Granger y Alastair Stout dará vida a Ron Weasley. A su vez, el reparto cuenta con nombres consagrados de la industria internacional para interpretar a las autoridades del colegio:

John Lithgow como el director Albus Dumbledore.

Janet McTeer en el papel de la profesora Minerva McGonagall.

Paapa Essiedu interpretando al complejo Severus Snape.

Nick Frost poniéndose en la piel del entrañable guardabosques Rubeus Hagrid.

La nueva serie de Harry Potter en HBO Max se estrenará en Navidad: serán ocho capítulos

El anuncio del estreno navideño y la revelación del tráiler oficial desataron una ola de interacciones inmediatas en las redes sociales, donde miles de seguidores expresaron su conmoción por volver a recorrer los pasillos de Hogwarts en una versión extendida. "Casi 33 años y siento lo mismo que la primera vez que vi Harry Potter a los 9", celebró un usuario tras ver el adelanto. Por su parte, otros fanáticos destacaron la oportunidad de sumergirse en una adaptación con mayor nivel de detalle argumental: "Las películas ya nos cautivaron y tendrán por siempre un lugar en nuestros corazones, pero saber que ahora tendremos una versión más extendida de esta historia me emociona muchísimo. Gracias, HBO".