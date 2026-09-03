Lionel Messi y un nuevo lanzamiento de uno de sus negocios por fuera del fútbol

La marca de perfumes oficiales de Messi lanzó una nueva colección llamada Messi Night, que se suma al amplio listado de perfumes del 10 ya existentes

A pocos días de haber anunciado su retiro definitivo de la Selección argentina, Lionel Messi volvió a captar la atención de sus seguidores en todo el mundo, aunque esta vez lejos del terreno de juego. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales oficiales, el capitán rosarino presentó el lanzamiento de Messi Night, la flamante propuesta de su firma internacional Messi Fragrances. La novedad marca un paso firme en la consolidación de sus emprendimientos personales y expande su presencia en la industria de la cosmética y la perfumería de alta gama.

"La colección MESSI FRAGRANCE sigue creciendo. La nueva fragancia MESSI NIGHT Eau de Parfum ya está disponible en las principales perfumerías del mundo. Una nueva fragancia inspirada en sentirse seguro, ser fiel a uno mismo y estar preparado para lo que venga", comunicó el futbolista en sus plataformas. El producto busca transmitir la energía de las horas nocturnas y la elegancia moderna a través de un frasco de vidrio en tono negro mate con detalles de marca en dorado. En palabras del propio Messi sobre la inspiración detrás del concepto: "Quería crear una fragancia que reflejara la intensidad silenciosa y la fuerza interior que me impulsan cada día, incluso cuando nadie más lo ve".

Messi lanzó un nuevo perfume en su marca Messi Fragances: ya está a la venta la colección Night

Nuevo perfume Messi Night: notas aromáticas, estuche de regalo y valor en el mercado

Concebida como la opción más sofisticada dentro de la línea de la marca, Messi Night fue formulada para acompañar eventos nocturnos y ocasiones especiales. La fragancia propone una combinación de ingredientes que contrastan notas frescas con acordes intensos y amaderados:

Notas de salida: Cáscara de cítricos, ciruela negra y un toque de pimienta.

Notas de corazón: Hoja de geranio, lavandín y la calidez de la Vanilla Planifolia.

Notas de fondo: Absoluto de ládano, vetiver natural y madera de ámbar caramelizada.

La versión individual del Eau de Parfum de 100 ml se comercializa a un precio oficial de u$s 75, mientras que la marca lanzó simultáneamente un set de regalo diseñado para viajes o cuidado personal que incluye el frasco de 100 ml, una edición miniatura de bolsillo y un jabón líquido corporal de 250 ml, todo presentado dentro de un neceser de cuero sintético (PU-leather).

Messi y su nueva colección de perfumes

Messi Fragances: las colecciones de perfumes que integran el universo aromático del capitán

El catálogo global de Messi Fragrances fue estructurado en distintas líneas diseñadas para representar las diferentes facetas del futbolista y adaptarse a diversos momentos del día: