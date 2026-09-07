No es un bombón: Arcor sorprendió lanzando el nuevo Bon o Bon Mega

Una de las golosinas más reconocidas de los kioscos argentinos presentó en los últimos días una variante: del bombón a la oblea con relleno y cobertura

El mercado de golosinas en Argentina se encuentra en constante movimiento, con marcas que buscan renovar sus góndolas a través de lanzamientos innovadores sin perder la esencia de los clásicos que nunca pasan de moda. En ese contexto, si bien el tradicional bombón Bon o Bon es un emblema indiscutido que difícilmente deje de existir en el paladar nacional, la compañía Arcor no deja de explorar alternativas para sorprender a los consumidores. En los últimos días, la firma presentó una versión renovada que lleva a la icónica golosina de maní hacia un formato de oblea contundente.

Bajo la denominación de Bon o Bon Mega, el nuevo producto deja de lado la habitual forma esférica para transformarse en una barra de oblea rellena de 48 gramos. La propuesta busca maximizar la experiencia del consumidor combinando tamaño, volumen y diferentes capas de textura, respondiendo a la creciente demanda de snacks individuales pensados para consumir al paso en pausas de trabajo, estudio o momentos de recreación.

Bon o Bon Mega: la nueva oblea que se vende en los kioscos con sabor al tradicional bombón

Bon o Bon Mega: Combinación de capas, texturas y distribución nacional

La nueva golosina mantiene el sabor característico de la marca pero incorpora componentes que transforman la experiencia de mordida:

Estructura y relleno: Cuenta con una base de oblea crocante rellena de la tradicional crema de maní Bon o Bon.

Cuenta con una base de oblea crocante rellena de la tradicional crema de maní Bon o Bon. Cobertura y topping: La barra está bañada en chocolate con leche y coronada en su superficie con un topping de cereal crocante que aporta una textura extra.

La barra está bañada en chocolate con leche y coronada en su superficie con un topping de cereal crocante que aporta una textura extra. Formato y peso: Se comercializa en una presentación individual de 48 gramos, pensada como un snack de mayor volumen respecto a la versión tradicional.

Se comercializa en una presentación individual de 48 gramos, pensada como un snack de mayor volumen respecto a la versión tradicional. Disponibilidad: El producto ya comenzó su distribución a nivel nacional, por lo que se encuentra disponible en kioscos, autoservicios y grandes cadenas de supermercados de todo el país.

Bon o Bon lanzó caja coleccionable de su nuevo bombón Dubai

La fiebre por los sabores orientales sigue rindiendo frutos en la industria chocolatera nacional y Arcor decidió elevar la apuesta para los coleccionistas y fanáticos de la marca. Tras el exitoso desembarco de su última creación inspirada en el fenómeno del pistacho, la firma lanzó al mercado una edición limitada de lata metalizada de su flamante Bon o Bon Dubái Pistacho. La caja metálica con diseño exclusivo se encuentra disponible para su compra directa en la tienda oficial en línea de Arcor por un valor de $16.615. El anuncio no tardó en viralizarse en las redes sociales oficiales de la compañía, donde acompañaron el video de presentación de la lata con una frase contundente: "El nuevo Bon o Bon Dubai llegó para conquistarlo todo".

Si bien la explosión global del denominado Chocolate Dubái alcanzó su pico de popularidad durante el año pasado -momento en que distintas marcas artesanales e industriales se volcaron masivamente a producir alternativas con pasta de pistacho-, la respuesta del público local demostró que la tendencia lejos estuvo de ser pasajera. La decisión del clásico bombón argentino de sumarse a esta ola con su propia versión ratifica que el sabor llegó para instalarse de forma permanente en las preferencias del consumidor argentino. Al momento de la presentación oficial, la marca aprovechó para sacar pecho por su liderazgo comercial asegurando que "el bombón N°1 del país no podía no tener su versión del sabor del momento".

La caja coleccionable del nuevo Bon o Bon Dubai se consigue en la web de Arcor

Cómo es el nuevo Bon o Bon Dubái Pistacho

El nuevo integrante de la familia Arcor llega para transformar la experiencia de una de las golosinas más icónicas de la Argentina, manteniendo su estructura clásica pero renovando su corazón y su estética exterior:

Envoltorio metalizado: El icónico bombón abandona su clásico envoltorio de papel dorado y rojo para adoptar una envoltura metalizada en tonos verdes, en clara alusión a su ingrediente estrella.

Cobertura con ondas: Sobre la histórica capa exterior de chocolate con leche, el bombón presenta elegantes líneas onduladas de color verde.

Corazón crocante y cremoso: En su interior se conserva la emblemática oblea crocante (wafer) que caracteriza a la marca desde sus orígenes, pero la crema de maní tradicional le cede su lugar a un relleno cremoso de pasta de pistacho, emulando la icónica textura y combinación del dulce de origen árabe.

La lata coleccionable se posiciona así como una alternativa ideal de regalo o recuerdo para quienes buscan disfrutar de la golosina en una presentación premium de edición limitada.