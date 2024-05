Cuáles son los vegetales frescos que más duran y cómo guardarlos

Las frutas y hortalizas frescas son esenciales en nuestra alimentación y si se almacenan de manera adecuada duran más tiempo. Conocé las variedades con larga vida útil que te permitirán mantener tu cocina bien abastecida para seguir preparando comidas saludables en casa.

Las frutas y hortalizas son fundamentales para una dieta equilibrada. Son ricas en vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes que promueven la salud. Es importante consumir una variedad de colores para obtener una amplia gama de nutrientes. Además, es recomendable incluir tanto frutas como verduras frescas, congeladas o enlatadas, para adecuar la ingesta adecuada de nutrientes. Sabemos que muchas veces es difícil incluirlas en cada plato, ya sea por falta de tiempo o también conocimiento… ¡Ya no hay excusas! En esta oportunidad, junto con Delivery Cormillot queremos compartirte la información necesaria para incluir frutas y hortalizas a tu dieta y saber cómo y durante cuánto tiempo poder almacenarlas.

PAPAS Y BATATAS -

Cómo almacenarlas: en una bolsa grande con perforaciones para permitir la circulación de aire, preferentemente en un lugar fresco, seco y oscuro. No conviene refrigerar las batatas crudas porque el frío puede alterar su sabor.

Cuánto duran: hasta dos semanas.

CALABAZA - Cómo almacenarla: envuelta en plástico o dentro de un recipiente de plástico con tapa, en el cajón para verduras de la heladera.

Cuánto dura: hasta 1 mes.

CEBOLLAS - Cómo almacenarlas: en un lugar fresco y seco, preferentemente dentro de una bolsa de red. Conviene evitar las bolsas de plástico. Si están peladas o cortadas se pueden refrigerar dentro de un recipiente con tapa o envueltas en papel de film para que el olor no invada otros alimentos.

Cuánto duran: enteras, sin cortar, hasta 1 mes; refrigeradas hasta 1 semana.

ZANAHORIAS - Cómo almacenarlas: refrigeradas, dentro de una bolsa de plástico. Si agregás unas hojas de papel de rollo en el interior, éste absorberá el exceso de humedad y evitará que las zanahorias se pudran. Conviene cambiar las hojas de papel cuando se humedezcan.

Cuánto duran: hasta 2 semanas.

REMOLACHAS - Cómo almacenarlas: después de quitar las hojas (que podés usar en rellenos y tortillas de verduras), conserva los tubérculos en la heladera dentro de una bolsa de plástico sin sellar.

Cuánto duran: alejadas de la humedad, pueden durar varias semanas.

APIO - Cómo almacenarlo: envuelto en papel de aluminio dentro de la heladera.

Cuánto dura: hasta 10 días.

MANZANAS - Cómo almacenarlas: lavadas y secas, en la parte inferior de la heladera y lejos de los vegetales que tengan más olor (como las cebollas peladas o cortadas) para que no se impregnen.

Cuánto duran: hasta dos semanas.

PERAS - Cómo almacenarlas: si no están maduras, primero es importante dejar madurar las frutas verdes a temperatura ambiente en un frutero. Una vez que estén maduras podrás almacenarlas en la heladera para extender su vida útil por varios días.

Cuánto duran: a temperatura ambiente, alrededor de 5 días; refrigeradas poco más de una semana.

CÍTRICOS - Cómo almacenarlos: a temperatura ambiente si están inmaduros o en la heladera si están maduros. No los almacenes en bolsas ni recipientes de plástico, en su lugar usá una bolsa de red o dejá los cítricos sueltos en una frutera.

Cuánto duran: a temperatura ambiente alrededor de una semana y refrigerados, dos semanas.