4 pasos del STOP para disfrutar más y comer menos

Al comer… ¿Disfruta de la comida? ¿Saborea cada bocado? ¿Siente los aromas? ¿Diferencia las texturas? Si, en vez de lo anterior, suele tragar sin mayor placer que el del segundo que dura el bocado, se está perdiendo la oportunidad de disfrutar a pleno, del acto de comer. ¿Te sentís identificada?

¡Ya no hay excusas! En esta oportunidad, junto con Delivery Cormillot queremos compartirte la información necesaria para el STOP, logrando disfrutar más y comer menos.

Para lograrlo es necesario comer pensando… ¿Pensando en qué? En lo que come; en ese momento preciso, poniendo todos sus sentidos al servicio del sabor, del aroma, de la textura, de su postura, de sus movimientos…

Esta técnica al comienzo puede resultar extraña porque es exactamente contraria a la forma en que comemos habitualmente: a los apurones, parados, tensos, mirando pantallas, leyendo, mientras trabajamos.

Sin embargo, es la herramienta más útil para…

Controlar la porción: Al comer más lento, su cerebro registra la ingesta y envía la señal de saciedad cuando está satisfecho, algo que suele pasarse por alto cuando uno come rápido.

Aumentar el placer: Si se concentra descubrirá el sabor y el gusto de lo que come, aspectos elementales si considera que el acto de comer es una de las cosas más importantes para la supervivencia.

Despertar ante la comida: Al concientizar el proceso notará las sensaciones que provoca el alimento: su sabor, sus cambios de textura y aroma, su temperatura.

Aprender a comer de esta forma lleva tiempo y práctica.

El Método STOP lo ayudará a establecer pautas básicas para modificar progresivamente su forma de comer y convertirla en un acto saludable.

A partir de ahora, incorpora esta información y actúa en consecuencia, manteniendo hábitos saludables.

