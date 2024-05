Tips para usar el freezer: aprendé cómo congelar los alimentos y durante cuánto tiempo los podés guardar

Guardar alimentos en el freezer permite optimizar el tiempo. Permite cocinar para varios días, organizar nuestro plan de alimentación y preservar alimentos que conseguimos en oferta y no vamos a consumir en forma inmediata. Se incluye un cuadro con la duración de los alimentos en forma óptima. Por eso, junto con Delivery Cormillot queremos compartirte la información necesaria para que aprendas cómo utilizar el freezer para conservar los alimentos que incluyas en tu dieta alimentaria. ¡No permitas que la falta de tiempo o información afecte tus logros alcanzados! Delivery Cormillot te ofrece un Plan Integral Nutricional que te ayudará a reorganizar tus hábitos alimenticios acompañando tu camino hacia una vida más saludable de la mano de un equipo de profesionales.

Los alimentos se conservan a 18ºC bajo cero en buenas condiciones y durante largo tiempo. Si bien los alimentos congelados por más tiempo que el indicado no se alteran ni hacen peligrar la salud, su sabor y calidad se deterioran gradualmente. Por eso, es importante planificar las compras y etiquetar los envases que van al freezer, colocando la fecha en que son guardados. Y es bueno tener en cuenta ciertos consejos.

CARNES - Conviene cortar las porciones y quitarles la grasa visible. Es mejor hacer los cortes planos, para facilitar la penetración del frío en forma rápida.

AVES - Sacar los menudos -y envasarlos en forma separada para su congelamiento-, retirar la grasa visible y la piel, separar en cuartos para facilitar el manejo de las porciones.

PESCADOS - Para congelar pescados enteros, lo más recomendable es limpiarlos y colocarlos en bolsas de plástico bien cerradas. Si los va a utilizar en filetes o supremas, trocear del tamaño de la porción y congelar rápidamente luego de envasado.

HORTALIZAS - Las hortalizas más aptas para congelar son: espinacas, repollitos de Bruselas, coliflor, acelga. No pueden congelarse: pepino, tomate, pimientos, lechuga, escarola y berros, pues pierden su textura y aroma.

PANES Y TARTAS - El pan debe congelarse lo más tierno posible y se lo debe guardar envuelto en plástico (una bolsa puede ser suficiente) o papel de aluminio. Con las tartas cocidas, se debe hacer lo mismo una vez que estén frías.

HUEVOS - Conviene congelar las yemas y claras por separado. Las claras se mantienen bien, mientras que a las yemas conviene batirlas con media cucharita de sal o con una cucharadita y media de azúcar por taza, de acuerdo al destino que vayamos a darles. Se deben guardar en pequeños envases plásticos

QUESOS - Muchas variedades de queso pueden congelarse y es una buena manera de guardar aquellos que compres en oferta. Los quesos duros y semiduros se pueden congelar bien casi sin perder calidad, aunque algunos se desmigajarán una vez descongelados (si bien mantendrán su sabor). También se puede freezar la mozzarella, el queso brie y el queso en fetas, no así el queso mantecoso y la ricota. Los quesos duros se mantienen bien hasta seis meses, mientras que los más blandos tres meses. Lo ideal es trozarlos en en bloque que no superen los 200 gramos a no ser que se los guarde en su envoltorio original.

Delivery Cormillot está de TU lado, queriendo informarte para que comiences a hacer pequeños cambios en tu rutina… Siendo constantes, los resultados serán favorables al 100%. Una vez que la información está servida, solo queda incorporar a nuestra vida. ¡Te invitamos a hacerlo!

A partir de ahora, incorpora esta información y actúa en consecuencia, manteniendo hábitos saludables junto a Delivery Cormillot. No dejes que las excusas te ganen: ¡Transita el otoño liviano, motivado y acompañado por nuestro equipo! Estamos aquí para facilitarte el proceso, ahorrarte energía y tiempo: te ofrecemos un servicio ALL INCLUSIVE que incluye las 6 comidas diarias (desayuno, almuerzo, merienda, cena y 2 colaciones) que son ricas, frescas y nutritivas. También, contamos con 5 planes nutricionales que se amoldan a tus objetivos y es la mejor opción porque te organizan la cotidianeidad para no perder tiempo pensando en qué comida preparar. ¡Contáctanos para recibir más información!

¡Simplificamos tus comidas y potenciamos tu bienestar! Nuestras viandas a domicilio están diseñadas para adaptarse a tus necesidades, ya sea para perder peso o mantenerlo.

Para Viandas Frescas: www.deliverycormillot.com

Para Viandas Congeladas: www.viandascormillot.com

O escribinos por WhatsApp: +54 9 11 3306-1372