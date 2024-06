Descubrí los numerosos beneficios del té verde

El té verde se hace con las hojas de la Camellia Sinensis , la misma planta que el té negro, pero su color difiere porque tienen distinto tipo de secado. Contiene poderosos antioxidantes que ayudan a prevenir numerosas enfermedades. Te contamos los secretos de su preparación y los beneficios de consumirlo:

SECRETOS DE SU PREPARACIÓN

Utilizar una cucharada tamaño postre de hebras té verde por taza. Las catequinas del té verde son solubles en agua, y el grado de extracción depende del tiempo de contacto de las hojas en agua.

Para aprovechar al máximo las propiedades de cualquier té lo mejor es hacer una infusión larga, de cinco o diez minutos.

El té verde no se prepara con agua hirviendo , ya que saldría demasiado amargo. Por tanto, debe verterse en la tetera con las hebras justo antes de empezar a hervir, o en caso de que haya llegado al punto de ebullición, dejar enfriar un instante el agua antes de verter el té en la tetera.

Si lo comprás en saquitos seguí las mismas indicaciones.

BENEFICIOS Y PROPIEDADES

Previene las enfermedades cardiovasculares disminuyendo los valores de colesterol LDL (malo).

Previene la ateroesclerosis por disminuir el colesterol LDL (malo) y los triglicéridos.

Reduce el riesgo de cáncer , impidiendo que los radicales libres dañen y causen alteraciones a las células. Además contiene citoquinas, sustancias que podrían proteger contra algunas toxinas de efectos cancerígenos.

Retrasa el envejecimiento de la piel y de los órganos internos.

Protege contra las bacterias que causan las caries dentales por su contenido en flúor.

Regula la presión arterial previniendo la hipertensión.

Potencia el sistema inmunológico.

A partir de ahora, incorpora esta información y actúa en consecuencia, manteniendo hábitos saludables junto a Delivery Cormillot. No dejes que las excusas te ganen: ¡Transita el frío liviano, motivado y acompañado por nuestro equipo! Estamos aquí para facilitarte el proceso, ahorrarte energía y tiempo: te ofrecemos un servicio ALL INCLUSIVE que incluye las 6 comidas diarias (desayuno, almuerzo, merienda, cena y 2 colaciones) que son ricas, frescas y nutritivas. También, contamos con 5 planes nutricionales que se amoldan a tus objetivos y es la mejor opción porque te organizan la cotidianeidad para no perder tiempo pensando en qué comida preparar. ¡Contáctanos para recibir más información!