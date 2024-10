Más de la mitad de la población no consume la cantidad recomendada de este mineral esencial, cuya carencia puede afectar la salud

El citrato de magnesio, un suplemento cada vez más popular, ha captado la atención de muchos debido a sus potenciales beneficios para la salud. Con el ritmo de vida actual y los desequilibrios en la dieta, cada vez más personas recurren a este producto para contrarrestar posibles deficiencias de magnesio en el organismo. Pero ¿qué es exactamente y qué puede hacer por nuestro cuerpo?

El magnesio es un mineral esencial para el correcto funcionamiento de diversas funciones en el organismo, incluyendo el sistema nervioso, la musculatura, los huesos y la producción de serotonina, conocida como la hormona de la felicidad. No solo en Argentina se está poniendo de moda como un suplemento, sino en todo el ambiente de la salud y la nutrición.

¿Cuáles son los beneficios del magnesio para la salud?

Varias investigaciones científicas descubrieron la relación existente entre la salud mental y el magnesio, encontrando evidencia en que niveles adecuados de este mineral pueden estar asociados con la reducción de los síntomas de ansiedad y depresión.

Un estudio reciente publicado en Nutrition Reviews encontró que altas ingestas de magnesio se relacionan con una reducción del 34% en el riesgo de sufrir depresión.

Además, un metaanálisis de estudios observacionales publicado en el Journal of the American Board of Family Medicine reveló que las personas con niveles más bajos de magnesio tienen un mayor riesgo de experimentar síntomas de ansiedad y depresión. Este hallazgo sugiere que una ingesta insuficiente de magnesio podría contribuir a estos trastornos.

A su vez, combate la fatiga y es fiel complemento para aquellos que practican deportes regularmente.

Este suplemento alimenticio orgánico, se distingue de las formas inorgánicas por su capacidad para contribuir a la relajación muscular, el funcionamiento óptimo del sistema nervioso y la conciliación del sueño, entre otros beneficios. Además, muchas personas recurren al citrato de magnesio por su efecto laxante, útil para aliviar el estreñimiento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que su consumo debe ser moderado, ya que una sobredosis puede provocar efectos secundarios no deseados, como diarrea.

Cuando los músculos se contraen, el magnesio actúa como regulador, ayudando a evitar que se tensen excesivamente y promoviendo su relajación. Este proceso es crucial no solo para los músculos esqueléticos, sino también para el músculo cardíaco, lo que explica su importancia en la salud del corazón.

¿Cómo afecta a la salud la deficiencia de magnesio?

Una deficiencia de magnesio puede provocar calambres musculares, espasmos e incluso arritmias cardíacas. Además, las personas que practican deportes o actividades físicas intensas pueden experimentar una mayor pérdida de magnesio a través del sudor, lo que hace esencial reponer este mineral para evitar problemas musculares.

El magnesio también es clave en la producción y el almacenamiento de energía en el cuerpo. Está involucrado en la síntesis del adenosín trifosfato (ATP), la molécula encargada de almacenar y transferir la energía que las células necesitan para realizar funciones vitales.

El ATP no puede activarse sin magnesio, lo que significa que, sin niveles adecuados de este mineral, la producción de energía se ve comprometida, lo que puede llevar a síntomas como fatiga y debilidad.

¿Qué tipo de magnesio es el más saludable y cuál es su precio?

Aunque es posible obtener el magnesio necesario a través de la dieta, algunas personas pueden requerir suplementos. Existen diferentes tipos de magnesio, y cada uno tiene características particulares que determinan su absorción y sus efectos en el cuerpo.

Algunos de los tipos más comunes de magnesio son:

Citrato de magnesio: una de las formas más populares y de fácil absorción. Es eficaz para mejorar los niveles de magnesio en la sangre y tiene un suave efecto laxante, por lo que se usa comúnmente para tratar el estreñimiento ocasional. El precio actual es: $13.500.

una de las formas más populares y de fácil absorción. Es eficaz para mejorar los niveles de magnesio en la sangre y tiene un suave efecto laxante, por lo que se usa comúnmente para tratar el estreñimiento ocasional. Óxido de magnesio: esta forma es la más económica, pero también la que tiene menor biodisponibilidad, lo que significa que se absorbe en menor cantidad. Se utiliza principalmente para tratar deficiencias de magnesio y como antiácido para aliviar el reflujo ácido. El precio varia según la marca, pero parte desde los $7.430,30 hasta $31.541,22

esta forma es la más económica, pero también la que tiene menor biodisponibilidad, lo que significa que se absorbe en menor cantidad. Se utiliza principalmente para tratar deficiencias de magnesio y como antiácido para aliviar el reflujo ácido. El precio varia según la marca, pero parte desde los Cloruro de magnesio: tiene buena biodisponibilidad y es versátil en su uso. Se utiliza para tratar afecciones como artritis, infecciones y calambres musculares. También refuerza el sistema inmunológico y mejora la salud ósea. El precio actual es: $13.500 en cápsula.

tiene buena biodisponibilidad y es versátil en su uso. Se utiliza para tratar afecciones como artritis, infecciones y calambres musculares. También refuerza el sistema inmunológico y mejora la salud ósea. Lactato de magnesio: una opción suave y bien tolerada por el organismo, especialmente en personas con problemas digestivos. Se absorbe fácilmente y es ideal para corregir deficiencias sin causar irritación estomacal. El precio actual es: $50.672 por 1 kg , mientras que las cápsulas se mantienen a un valor de $6.360

una opción suave y bien tolerada por el organismo, especialmente en personas con problemas digestivos. Se absorbe fácilmente y es ideal para corregir deficiencias sin causar irritación estomacal. , mientras que Malato de magnesio: recomendado para aumentar los niveles de energía, ya que interviene en la producción de ATP, la molécula responsable de almacenar y transferir energía en las células. Es beneficioso para aliviar la fatiga y el dolor muscular. El precio actual es: $20.686 aunque viene en distintas presentaciones. Se pueden conseguir ofertas de 2x1 en farmacias .

recomendado para aumentar los niveles de energía, ya que interviene en la producción de ATP, la molécula responsable de almacenar y transferir energía en las células. Es beneficioso para aliviar la fatiga y el dolor muscular. aunque viene en distintas presentaciones. Se pueden conseguir ofertas de en . L-treonato de magnesio: especialmente beneficioso para la salud cerebral, ya que atraviesa la barrera hematoencefálica. Ayuda a mejorar la función cognitiva, la memoria y el aprendizaje, siendo útil para prevenir el deterioro cognitivo. El precio actual es de $16.900 las 60 cápsulas , pero su valor fluctúa mucho dependiendo de la marca y cantidad o si este viene incluso en polvo.

especialmente beneficioso para la salud cerebral, ya que atraviesa la barrera hematoencefálica. Ayuda a mejorar la función cognitiva, la memoria y el aprendizaje, siendo útil para prevenir el deterioro cognitivo. , pero su valor fluctúa mucho dependiendo de la marca y cantidad o si este viene incluso en polvo. Sulfato de magnesio: conocido comúnmente como sal de Epsom, se usa externamente en baños para relajar los músculos y aliviar el estrés. También tiene propiedades laxantes y diuréticas cuando se toma por vía oral y sirve para tratar la preeclampsia y la eclampsia (complicaciones graves del embarazo). El sulfato de magnesio también está en estudio por su capacidad de prevenir los efectos secundarios tóxicos de ciertos medicamentos usados para tratar cáncer colorrectal. Es un tipo de anticonvulsivo. El precio actual es: $1.800 los 100 gr y $30.700 los 5 kg en Mercado Libre

conocido comúnmente como sal de Epsom, se usa externamente en baños para relajar los músculos y aliviar el estrés. También tiene propiedades laxantes y diuréticas cuando se toma por vía oral y sirve para tratar la preeclampsia y la eclampsia (complicaciones graves del embarazo). El sulfato de magnesio también está en estudio por su capacidad de prevenir los efectos secundarios tóxicos de ciertos medicamentos usados para tratar cáncer colorrectal. Es un tipo de anticonvulsivo. Bisglicinato de magnesio: este tipo combina el magnesio con el aminoácido glicina, lo que mejora su absorción. Es ideal para reducir la fatiga muscular, el estrés mental y los calambres, favoreciendo además un buen descanso. El precio actual es: $13.900 las 60 cápsulas.

Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por su sigla en inglés), de las varias formas de suplementos dietéticos en que se presenta el magnesio, algunas de ellas son más fáciles de absorber por el cuerpo. "La información disponible da cuenta que entre las presentaciones que destacan por su buena absorción se encuentran el aspartato de magnesio, el citrato de magnesio, el lactato de magnesio y el cloruro de magnesio. Además, el magnesio está disponible en productos como suplementos minerales multivitamínicos", aseguran los expertos.

Los alimentos que contienen mayor cantidad de magnesio

La mejor manera de obtener todos los nutrientes que necesita el organismo es siempre a través de una dieta equilibrada rica en alimentos que lo contengan de manera natural.

Los vegetales de hoja verde, como las espinacas, son una de las fuentes más concentradas de magnesio.

Otros alimentos ricos en este mineral incluyen las nueces y las almendras, las semillas de calabaza y girasol, las legumbres (como los porotos y las arvejas), y los granos enteros como el arroz integral y el mijo.

También se puede encontrar magnesio en frutas como las bananas y paltas, así como en productos derivados de la soja, Además, algunos productos fortificados, como ciertos cereales y leches vegetales, también pueden ser una buena fuente de magnesio.

Para mantenerse con energía y brindarle fortaleza a los músculos, es ideal comenzar con una dieta equilibrada rica en magnesio para cuidar la salud de una manera más óptima y segura. Ante cualquier duda, consultá a tu médico de confianza antes de iniciar cualquier tratamiento con algún suplemento.