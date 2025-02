Argentina abandona la OMS: qué implicancias tendrá sobre la salud pública

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, informó este miércoles que Argentina se retirará de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en línea con la decisión anunciada días atrás por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Gobierno de Javier Milei, que viene mostrando un firme alineamiento con el mandatario estadounidense en política internacional, criticó en duros términos la gestión del organismo sanitario internacional durante la pandemia de COVID-19. "La decisión se sustenta en las profundas diferencias respecto a la gestión sanitaria, esencialmente durante la pandemia que junto al Gobierno de Alberto Fernández, nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de otros estados", argumentó Adorni.

"En nuestro país, la OMS respaldó a un gobierno que dejó a los niños fuera de la escuela, a cientos de miles de trabajadores sin ingresos, llevó a comercios y PyMEs a la quiebra, y aún así nos costó 130.000 vidas. Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia", destacó el comunicado difundido por Presidencia.

"Urge repensar desde la comunidad internacional para qué existen organismos supranacionales, financiados por todos, que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se dedican a hacer política internacional y pretenden imponerse por encima de los países miembro", agrega el texto oficial.

Ahora bien, ¿Argentina puede salir de la OMS sin el visto bueno del Congreso? ¿Qué cambia en la diaria si se hace efectiva la decisión? ¿Quién aporta dinero a quién? ¿Esto afecta a los programas y campañas sanitarias actuales y futuras? iProfesional consultó a distinguidos sanitaristas para conocer todas las respuestas.

El comunicado oficial que difundió el Gobierno por la salida de la OMS. (Foto: Presidencia)

¿Argentina financia a la OMS, la OMS financia a Argentina o ambas?

Consultada por este medio, la científica investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de La Plata, Daniela Hozbor, explicó que la participación de Argentina en la OMS forma parte de un tratado internacional, es decir que es un acuerdo en el que no solamente está involucrado el Poder Ejecutivo sino que también el Legislativo.

"La decisión de salir de la OMS teóricamente tiene que contar con la aprobación por parte del Congreso", advirtió, al mismo tiempo que calificó la decisión como "muy negativa, con consecuencias graves para lo que es toda la salud pública de nuestro país, ya que afectará programas de salud, también el acceso a las vacunas y las respuestas oportunas y coordinadas mundialmente a emergencias sanitarias".

La Organización Mundial de la Salud se financia a partir de dos fuentes principales: las contribuciones señaladas de los Estados miembros (las cuotas de afiliación de los países) y las contribuciones voluntarias de los Estados miembros y de otros asociados.

Según detalla el organismo en su sitio web oficial, aquellas contribuciones de los países miembros surgen de un porcentaje del producto interior bruto de las naciones en cuestión, los montos se aprueban cada dos años en asamblea y representan un 20% del presupuesto total.

Al respecto, Daniela Hozbor amplió a iProfesional: "Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte aportan a la OMS anualmente con u$s135.13 millones, Suecia u$s35,79 millones, Australia u$s32,56, Países Bajos u$s15,92 millones, Finlandia u$s12,13 millones, Qatar u$s10 millones, Bélgica u$s9,66 millones, u$sSuiza 8,42 millones y tengo entendido que en Argentina el aporte es de 10 millones de dólares". Alemania es el que más aporta, 1.268 millones de dólares, seguido por Estados Unidos, con 693 millones de dólares anuales.

En ese sentido, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, señaló: "Argentina no recibe financiamiento de OMS y aunque algunos proyectos de cooperación técnica pueden recibir financiamiento, estos se efectivizan mediante OPS. Es importante destacar que salir de OMS no significa salir de OPS que es preexistente y depende de la OEA. Estamos ante un cambio de época, y hay que estar a la altura de estos cambios".

Más temprano, Adorni había remarcado que actualmente el país no recibe financiamiento de la agencia de la ONU para la gestión sanitaria local y destacó que la medida no representa una pérdida de fondos para el país: "Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud".

El Gobierno argentino criticó duramente la gestión de la OMS durante la pandemia. (Foto: archivo)

Qué cambiaría con la salida de Argentina de la OMS

Entre las voces críticas a la medida anunciada por el Gobierno está Guillermo Docena, bioquímico e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), quien consideró "muy negativo estar fuera de la OMS y más grave aún es que haya salido del organismo Estados Unidos, que fue uno de los fundadores de la OMS, que aportaba una gran cantidad del total de financiamiento".

"Que la OMS no tenga dinero es grave, porque todo lo que sabemos en el mundo de alertas de inicio de pandemias, gestión de las mismas o alarmas sobre brotes, epidemias o hechos a tener en cuenta es a través de la OMS y gracias a ella", planteó.

Por su parte, Alicia Stolkiner, investigadora correspondiente del CONICET, psicóloga y profesora de la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Autónoma de Entre Ríos y ex docente en la Universidad de Buenos Aires, remarcó: "Argentina recibe mucho más de lo que aporta a la OMS. La retirada tanto por parte de Estados Unidos como de nuestro país forma parte de un plan de desmantelamiento a un organismo clave que nació con la Organización de Naciones Unidas en donde se encontraba un distinguido médico argentino, el doctor Gregorio Bermann, quién a partir de 1945 integró el grupo de médicos y sanitaristas de todo el mundo que fundaron la OMS".

Docena adivrtió que se podría complicar el acceso y compra de vacunas a precios diferenciales y el acceso a bases de datos con información que se utiliza, por ejemplo, en los boletines epidemiológicos confeccionados por el Ministerio de Salud.

"También hay que tener en cuenta que Estados Unidos puede abastecer su demanda de vacunas con su producción local, mientras que Argentina depende de aquellas que le brinda la OMS", puntualizó.

Hozbor, también fue de las que advirtió que se perderá el acceso a las alertas epidemiológicas, a programas y fondos también internacionales, "porque la OMS coordina y financia programas de salud, el acceso a vacunas y se nos hará más difícil luchar contra las fake news".

"Vamos a tener realmente un aislamiento en todo lo que es cooperación internacional y no tendremos un respaldo o el entorno de una organización tan importante como la OMS; esta retirada nos va a sacar también credibilidad y nuestra experiencia en materia científica y médica tampoco va a ser escuchada en otros países y cada país aprende del otro país, todo eso lo vamos a perder", añadió.

Esto implica, según los expertos, que se deberá rever el acceso a vacunas, medicamentos esenciales y tecnología sanitaria que hasta ahora se coordinaba vía la OMS. Sin la participación en este tipo de programas, el país dependerá exclusivamente de negociaciones bilaterales, lo que podría encarecer costos y generar demoras en la adquisición de insumos críticos.

En tanto, Carlos Regazzoni, extitular del Pami, expresó a este medio su visión: "Salir de la OMS significa dejar el sitio donde los países comparten información de relevancia médica, donde coordinan acciones sanitarias de impacto global, y donde se brinda ayuda recíproca. Es un retroceso, significa renunciar a colaborar y cooperar para aliviar el dolor y el sufrimiento que la enfermedad causa en el mundo".

Sin embargo, frente a estas críticas, desde el Gobierno argumentan que la asistencia del organismo durante la última pandemia fue más perjudicial que positiva: "La OMS falló en su mayor prueba de fuego: promovió cuarentenas eternas sin sustento científico cuando le tocó combatir la pandemia de COVID-19. Las cuarentenas provocaron una de las mayores catástrofes económicas de la historia mundial y, acorde al estatuto de Roma de 1998, el modelo de cuarentena podría catalogarse como un delito de lesa humanidad", describió hoy el comunicado de Presidencia.

¿Se verán afectados programas contra enfermedades como el dengue, el VIH y la tuberculosis?

El Ministerio de Salud argentino, dirigido por el doctor Mario Iván Lugones, lleva adelante una gran cantidad de programas específicos para prevenir y accionar contra enfermedades como el dengue, en su momento el COVID-19, el VIH y la tuberculosis, por citar tan solo algunos ejemplos. Lo mismo sucede en cada provincia, con los ministerios de salud de las 23 provincias + CABA. Sobre este punto y para entender si la OMS está involucrada en este tipo de políticas sanitarias locales, Daniela Hozbor expresó que como para tener una referencia en el caso de la gripe y para saber qué cepas de la gripe están circulando, las carteras tanto de Nación como provinciales toman información de sus pares en países ubicados en el mismo hemisferio, y esos datos los compila la OMS. "Todo eso lo vamos a perder", alertó.

De acuerdo a datos publicados por el organismo internacional, la OMS contribuye con la Argentina -esta ayuda se perdería- en el Centro OMS de investigaciones, diagnóstico y capacitación en la enfermedad de Chagas y otros tipos de afecciones causadas por parásitos; en el Centro OMS de Epidemiología y Control de la Tuberculosis; en el Centro OMS de Referencia e Investigaciones de Arbovirus y Fiebre Hemorrágica; en el Centro OMS de Investigaciones contra vectores de Dengue y Chagas; en el Centro OMS de Tecnología en Salud (HTA); en el Centro OMS de Clínicas de Cuidados Médicos contra el Chagas; en el Centro OMS de Calificaciones Internacionales en Salud; en el Centro OMS de Bioética; en el Centro de Donaciones de Órganos y Trasplantes; en el Centro OMS de Resistencia a los agentes antimicrobianos y en el Centro OMS de Información sobre Salud Digital.

Leandro Cahn, director científico de la Fundación Huésped, completó en un texto compartido en sus redes sociales: "La eventual salida de la OMS/OPS además de consecuencias sanitarias, de seguimiento de brotes y de promoción de transferencia de tecnología, costaría dinero: no se podrían comprar vacunas y tratamientos para VIH a través de su fondo rotatorio, que abarata muchísimo los costos".

¿Qué hace la OMS?

La directora de la Red Argentina de Investigadores e Investigadoras de Salud destacó la labor de la Organización Mundial de la Salud: "Recientemente vivimos la pandemia de la COVID-19 que se estableció como pandemia porque la información puede ser visualizada desde un lugar global como la OMS y luego como las enfermedades infectocontagiosas no tienen fronteras, se debe trabajar mancomunadamente, porque si no se hace en algún país, afecta obviamente en el resto de los países".

El organismo explica que cuenta con más de 8.000 profesionales -entre ellos los mayores expertos en salud pública del mundo- entre los que figuran médicos, epidemiólogos, científicos y administradores. Y en sus misiones afirman coordinar la respuesta mundial a las emergencias sanitarias; promover el bienestar, prevenir enfermedades y ampliar el acceso a la atención de salud. "Al poner en conocimiento de naciones, personas y asociados la evidencia científica en la que pueden basarse, trabajamos para brindar a todos las mismas oportunidades de llevar una vida segura y saludable", concluyen.