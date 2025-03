Cuando llega el momento de jubilarse, comienzan ciertas dudas: ¿Qué hago con mi prepaga o mi obra social? ¿Puedo estar afiliado al PAMI y al mismo tiempo elegir mi obra social? ¿Puedo tener una prepaga aparte del PAMI? ¿Me van a derivar los aportes a mi obra social?, entre tantas otras preguntas.

Sabemos que este es un tema complicado para muchos jubilados y pensionados, por eso en esta nota explicamos todas estas dudas sobre el PAMI y la jubilación para que puedas manejarte a la hora de tomar una decisión tan complicada como esta.

¿Se puede tener PAMI y una prepaga a la vez si soy jubilado?

La respuesta es sí, puedo tener una prepaga a la vez que estoy afiliado al PAMI y recibo los beneficios de este. Sin embargo, hay un gran problema por el que muchos deciden no hacer esto, y es que no se pueden derivar los aportes a la prepaga. Esto quiere decir que quienes prefieran tener una prepaga aparte del PAMI, deberán pagar la totalidad de la cuota más lo que ya pagan del PAMI.

Tener una prepaga aparte del PAMI para muchos ni siquiera es una opción ya que necesitan seguir con su médico de cabecera o recibir atención especial por ciertas patologías, por lo que prefieren continuar con su prepaga de toda la vida para priorizar su bienestar y su salud. El tema es que no todos pueden darse este lujo ya que es muy caro mantener dos al mismo tiempo. Es por esto que muchos se quejaron de que esto no haya sido parte del nuevo decreto que desregula las obras sociales.

¿Cuál sería la única manera para pasar los aportes a la prepaga?

Sin embargo, existe una manera que da la posibildad de derivar esos aportes a la prepaga, pero no es tan fácil, por eso muchos no logran hacerlo. Se trata de una triangulación a través de la obra social de convenio. Esto puede parecer fácil, pero no lo es, ya que hay unas cuantas trabas para que esto se pueda llevar adelante, como ejemplo que la obra social debe ser una de las que esté en la lista.

Además, si bien en la teoría esto podría ser la mejor opción, lo cierto es que en la realidad suele ocurrir que las obras sociales terminen rechazando a los adultos mayores. Además, esta sigue sin ser la solución ideal ya que no se pueden derivar todos los aportes al 100%, sino que sería solo un porcentaje de lo que se paga de la prepaga, pero se deberá seguir pagando una parte.

¿Cómo cambiar mi obra social si tengo PAMI?

Por otro lado, sí se puede conservar la obra social propia al momento del retiro, aunque para esto hay que hacer un trámite para pedir la continuidad de la misma. Se puede cambiar la obra social hasta una vez por año, pero tiene que ser por una que figure en el listado de obras sociales disponibles para jubilados y pensionados.

Luego del cambio de obra social, la cobertura comienza a partir del primer día del tercer mes. La fecha de vigencia consta en el Comprobante de Empadronamiento (CODEM) entregado por ANSES para ser presentado en la obra social elegida.

Esta es la documentación a presentar para el titular de la jubilación o pensión:

Formulario PS.5.5 "Novedades/Opción de traspaso"

DNI

Última Orden de Pago Previsional (OPP), o Comprobante de Pago Previsional (CPP), o recibode haber original.

El tutor o curador deberá presentar: