Elon Musk, Kim Kardashian, Christina Aguilera y una larga lista de celebridades más confesaron haberlo probado o utilizado; en Estados Unidos y en Europa hay desabastecimiento por la cantidad de pacientes que lo usan y, en Argentina, comienza a ser furor y a pisar fuerte en el mercado de los medicamentos: se trata del Ozempic, el remedio para bajar de peso del momento

¿De qué se trata? Ozempic es el nombre comercial de un medicamento concebido para el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2, pero que mostró ser altamente efectivo para la baja de peso en un muy corto período de tiempo. Se trata de un atributo que despierta, lógicamente, la atención de muchos. Es que, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina, más de la mitad de la población tiene exceso de peso, y el 41% de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años tienen sobrepeso u obesidad.

Los números de la obesidad en Argentina

El 57,9% de los adultos presenta sobrepeso u obesidad.

7 de cada 10 adultos tienen exceso de peso.

El 41,1% de los chicos y adolescentes tiene sobrepeso y obesidad.

En este marco, iProfesional entrevistó a Juliana Mociulsky, médica endocrinóloga (M.N. 95.300) coordinadora del Comité de Obesidad de la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), para conocer todo lo último que se sabe sobre Ozempic en el país.

-¿Cuál es el panorama de Ozempic en Argentina? ¿Ya está disponible para su uso en pacientes con obesidad?

-El Ozempic, que es la marca comercial de "semaglutida 1 miligramo" del laboratorio danés Novo Nordisk, está aprobado en la Argentina para el tratamiento de la diabetes. Lo que puede llegar a la Argentina probablemente este año, es la semaglutida en la dosis de hasta 2.4 miligramos, que es la misma droga, pero patentada para el uso en sobrepeso y obesidad.

Actualmente, la semaglutida 1 miligramo se utiliza también en obesidad de manera "off-label" o fuera de etiqueta, dado que la molécula sí fue aprobada por ANMAT para el uso en obesidad y sobrepeso, pero todavía no está patentada la marca comercial que va a ser otra. Probablemente se llame Wegovy, al igual que en Estados Unidos y en Europa. Por lo tanto, Ozempic ya existe, pero lo que no existe en la Argentina todavía es la marca comercial para tratar la obesidad de la misma droga pero en mayor graduación.

Para el uso en diabetes, ANMAT aprobó esta misma molécula para el uso en sobrepeso y obesidad, y lo que es importante remarcar es que estos fármacos en general se investigan primero a través de ensayos clínicos, randomizados, doble ciego, controlados, y que se hacen en distintas partes del mundo.

Ozempic: cómo son los ensayos clínicos que atravesó para salir al mercado

-¿Cómo se arribó a la conclusión de que Ozempic es efectivo y seguro para tratar la diabetes y la obesidad?

Primero se hace un programa de ensayos clínicos para la diabetes y luego se desarrolla para la obesidad. Ambas programas de ensayos clínicos son muy rigurosos, cumplen parámetros internacionales de seguridad y cumplen con todas las normas de ética de los ensayos clínicos y luego de completar los programas de ensayos clínicos se aprueba para el uso para el cual se investigó o se desestima.

En principio, Ozempic se investigó para diabetes y luego para obesidad, por lo tanto, ambas terapéuticas están aprobadas.

-¿Hay otras opciones de medicamentos para bajar de peso en Argentina?

Hay otras alternativas similares a nivel local, actualmente análogos del "GLP-1", que es el grupo de fármacos a los cuales pertenecen estas drogas, pero no hay en este momento, alternativas de ningún otro laboratorio. Existió en un momento el "exenatide", pero se discontinuó.

Únicamente existe el liraglutida, que es del mismo laboratorio (Novo Nordisk), que es para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, y semaglutida, que es Ozempic, actualmente para el tratamiento de la diabetes. Todos pertenecen al mismo grupo de drogas. Ahora, hay otros fármacos aprobados para el uso en obesidad en la Argentina, que no tienen este mecanismo de acción, que es la combinación de la naltrexona y bupropión y el orlistat, que es un fármaco bastante antiguo.

Ozempic en Argentina: precio, disponibilidad en farmacia y qué pasa con las prepagas y obras sociales

-¿Cómo se puede acceder al Ozempic en Argentina?

Las personas hoy pueden ir a la farmacia y comprar el Ocempic con una receta médica, aunque no tengan diabetes, solo que no les corren los descuentos que hacen las coberturas médicas, prepagas u obras sociales a las personas con diabetes que sí tienen algún descuento variable sobre la medicación. Es decir, que sí, lo pueden usar off-label, está como admitido y se prescribe mucho para el tratamiento de la obesidad. Y acá hay que hacer una salvedad porque no son drogas para bajar de peso. El resultado es el descenso de peso, pero es a través de los mecanismos metabólicos.

El Ozempic en Argentina no está cubierto, si la persona no tiene diabetes. Para quienes tienen diabetes, el descuento es variable según la prepaga. Algunas obras sociales o prepagas hacen el 70%, otras el 40%, y si no, se accede a través de un descuento que genera el laboratorio, de un descuento de un bono solidario, digamos, para los pacientes. El precio de Ozempic sin ningún tipo de descuento está alrededor de los 600 mil pesos.

-¿Qué tan eficaz, efectivo y seguro es el Ozempic para bajar de peso?

-La eficacia clínica se mide con el porcentaje de descenso de peso en los ensayos clínicos, que en este grupo de drogas ha sido variable, pero en el caso de la semaglutida, el porcentaje de descenso de peso se acerca, está entre el 14% a 16%, al año de tratamiento. Esto es muchísimo en la medicina, teniendo en cuenta que un tratamiento de dieta, ejercicio y acompañamiento logra con suerte entre un 4 y un 5%. Es una cifra muy alta y que implica un resultado más que óptimo, al lograr un doble dígito de descenso de peso.

Además de eso, la eficacia se mide con qué pacientes logran justamente superar el doble dígito, porque hay muchas enfermedades asociadas a la obesidad, como la apnea del sueño, que requiere porcentajes de descenso mayores. Claramente Ozempic es muy efectivo y el efecto más importante es porque mejora un aspecto metabólico que es la resistencia a la insulina, que es una de las causas más importantes de aumento de peso y que además lleva al riesgo de tener diabetes y enfermedad cardiovascular.

Y, por otro lado, también ya se empiezan a encontrar otros beneficios como que mejora la salud renal, el hígado graso, así que realmente se trata de un fármaco muy efectivo. No es efectivo de la misma manera en todas las personas. Tiene más eficacia en aquellas personas que tienen obesidad metabólica, es decir, que tienen resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes y en las personas que en su comportamiento alimentario tienden a haber perdido la percepción de la saciedad.

Esto permite que junto con un tratamiento nutricional adecuado, la persona pueda lograr una mejor relación con la comida.

-¿Qué precauciones y efectos adversos presenta el fármaco?

-En cuanto a los efectos adversos, las contraindicaciones son las causas por las cuales no se podría prescribir este fármaco o este grupo de fármacos, que son el embarazo porque no ha sido probado en embarazo, el antecedente personal de haber tenido pancreatitis de causa desconocida, el alcoholismo, el carcinoma medular de tiroides familiar, (que es un cáncer muy raro, no es que el fármaco lo produzca en humanos, pero sí se vio en los estudios con roedores y se prefiere no indicar en pacientes con estas características).

Otra advertencia más que contraindicación es que no se puede administrar cuando los triglicéridos están por arriba de valores críticos, en más de 800 miligramos, porque aumenta el riesgo de pancreatitis.

Los efectos secundarios son los efectos que el fármaco posiblemente produce que fueron descritos en los ensayos clínicos y también se presentan en la vida real y tienen que ver con efectos secundarios digestivos principalmente porque por el mecanismo de acción de la droga enlentece la digestión y esto hace que al inicio del tratamiento pueda haber cierta intolerancia digestiva asociada con la ingesta de grandes volúmenes de comida o de comidas altas en grasa. Por eso siempre es importante advertir a los pacientes e instruirlos para que modifiquen sus hábitos al mismo tiempo que empiezan a usar la medicación.