El inesperado secreto con respecto a la comida para vivir más de 90 años

A lo largo de la historia, la esperanza de vida humana ha experimentado un aumento notable, impulsado en gran medida por los avances en la medicina y el descubrimiento de nuevos medicamentos. Desde el desarrollo de vacunas y antibióticos que erradicaron enfermedades mortales, hasta los tratamientos innovadores para enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades cardíacas, la medicina moderna ha logrado prolongar significativamente la vida humana. En el año 2025, la esperanza de vida continúa en ascenso, gracias a la investigación constante y al desarrollo de terapias personalizadas, la medicina regenerativa y la inteligencia artificial aplicada a la salud, abriendo un futuro donde la longevidad y la calidad de vida se entrelazan de manera sin precedentes.

Sin embargo, un reconocido médico italiano de 96 años y un estado de salud envidiable para cualquiera que llega a esa edad -o incluso, de varios años menos- ha remarcado una vez más que uno de los mayores secretos para estar en óptimas condiciones en esa etapa de la vida no tiene que ver con la ciencia o la medicina, sino con la forma de comer que tienen los seres humanos y un detalle ultra particular: "Reducir un 30% la cantidad de comida aumenta la esperanza de vida en un 20%", asegura Silvio Garattini.

Comer menos puede ser la clave para vivir más y mejor según especialistas

Si bien la actividad física regular y un estilo de vida saludable son pilares fundamentales para una vida prolongada y plena, la nutrición juega un papel igualmente crucial. Una dieta equilibrada y moderada, rica en una variedad de alimentos, es esencial para asegurar la ingesta adecuada de micro y macronutrientes. Sin embargo, la clave reside en la moderación, según asegura Garattini: "Como decían nuestros mayores: hay que levantarse de la mesa con un poco de hambre. Las investigaciones han demostrado que reducir la ingesta de alimentos en un 30% aumenta la esperanza de vida en un 20%. Comer poco es un factor de longevidad".

En relación con las tendencias alimentarias emergentes, como el ayuno intermitente, el experto subraya que la atención debe centrarse en el consumo calórico total, más que en el horario de las comidas. "Algunas investigaciones han mostrado que no hay mucha diferencia entre quienes comen libremente y quienes dejan pasar 10-12 horas entre comidas. Insisto, lo que importa es comer poco, incluso si lo hago cinco veces al día, lo importante es la cantidad total", concluye.

Cómo deben ser las caminatas para lograr beneficios de salud

El ejercicio diario, especialmente la caminata, es considerado un pilar fundamental para alcanzar una vida larga y saludable, según el científico Garattini. A sus 96 años, él mismo predica con el ejemplo, asegurando que "camina al menos 5 kilómetros al día", manteniendo este hábito a lo largo del año. Sin embargo, no se trata solo de caminar, sino de hacerlo a un ritmo que genere beneficios reales. "Hay que moverse para estar bien, pero debe ser a un ritmo relativamente rápido, de lo contrario no se consigue el efecto aeróbico. Tiene que haber algo de esfuerzo, que se traduzca en respirar con dificultad y un aumento de la frecuencia cardíaca. Caminar mirando el paisaje no es actividad física", enfatiza Garattini.

A pesar de la importancia del ejercicio, el científico también advierte sobre la necesidad de moderación, especialmente para aquellos que recién comienzan a practicar deporte. Recomienda entre 150 y 300 minutos de actividad física a la semana, ya que "lo que se haga por encima de eso no aporta beneficios adicionales". Más allá de los beneficios físicos, como la mejora de la circulación sanguínea y cerebral, Garattini destaca el papel del ejercicio en el fomento de la socialización. "La actividad física puede considerarse un movimiento colectivo: por ejemplo, se puede salir a caminar en grupo, conversar y fortalecer las relaciones sociales", concluye.