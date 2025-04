PAMI es la obra social por defecto de los jubilados, la cual incluye una serie de beneficios para los afiliados como medicamentos gratuitos. Sin embargo, muchos adultos mayores prefieren una prepaga debido a una mayor cobertura, además de una atención que, por lo general, suele ser mejor.

Por esta razón, muchos usuarios suelen preguntarse si es posible pasarse de PAMI a otra obra social o prepaga, derivando los aportes o tener ambas prestaciones al mismo tiempo.

Cómo pasarme de PAMI a otra obra social

Las personas que deseen mantener su obra social al jubilarse lo tienen que especificar a su prestador de salud previo al cierre de los trámites de jubilación y, de esa forma, iniciar las gestiones necesarias para llevar a cabo la continuidad.

De esta forma, los aportes que pasan de ANSES a PAMI pueden derivarse a la obra social. Sin embargo, es muy común que surjan trabas de las obras sociales, debido a que no desean seguir brindando el servicio. En esos casos la situación se dificulta, teniendo que presentar un amparo de salud con asesoramiento de un abogado, aunque no siempre resulta favorable para el afiliado.

Esto se debe a que las obras sociales no se encuentran obligadas a hacerlo, pero algunas brindan este beneficio a las personas que se afiliaron durante mucho tiempo y se jubilan. En el caso de las personas que al jubilarse aceptaron PAMI, pierden la afiliación a su obra social, no pudiendo dar marcha atrás hasta no cumplir un mínimo de un año como afiliado.

Cabe aclarar que los cambios se pueden hacer hasta una vez por año, siempre que sea por otra obra social en la que figure en el listado para jubilados y pensionados. Asimismo, los jubilados pueden tener una prepaga a la vez que se encuentran afiliado al PAMI y recibieron los beneficios de este.

No obstante, el principal problema de esto es que no se pueden derivar los aportes a la prepaga. Es decir, que aquellos que desean tener una prepaga aparte de PAMI, tendrán que abonar la totalidad de la cuota adicionalmente al descuento que reciben por parte de PAMI.

El trámite para hacer el cambio lo puede hacer el propio afiliado como también un tercero. En este sentido, se necesitan los siguientes documentos del titular:

Formulario PS.5.5- Novedades/Opción de Traspaso en original y fotocopia

DNI, LE o LC en original y fotocopia

Última Orden de Pago Previsional (OPP) o Comprobante de Pago Previsional (CPP) o recibo de haber previsional en original y fotocopia

En el caso de hacerlo a través de un tutor o curador, se debe agregar documentación que acredite su calidad de tutor o curador (testimonio de sentencia judicial) en original y fotocopia. Para aquellos que fueron beneficiarios de la obra social elegida durante la actividad laboral, tienen que presentar el "Formulario PS.5.11" (Aceptación de la Obra Social para titulares de origen y su grupo familiar).

Con respecto al procedimiento, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Consultar el listado de obras sociales para jubilados y pensionados y seleccionar la que resulte más conveniente

Revisar si los datos personales y vínculos familiares están actualizados en Mi ANSES. Si no están al día, se debe presentar la documentación correspondiente en el paso siguiente

Luego, se debe elegir de qué manera se va a tramitar: por internet o presencial. En el caso de hacerlo online, se debe ingresar en "Atención Virtual" con clave y elegir la opción "Solicitud de cambio de obra social" para comenzar.

Allí se debe cargar la información que el sistema vaya solicitando como, por ejemplo, la nueva obra social deseada. En el caso de hacer de forma presencial, simplemente se debe sacar turno desde la plataforma de ANSES y solicitar el respectivo turno.