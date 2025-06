Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat) ordenó este martes el retiro del mercado de una línea de productos de limpieza de Sommer S.A., cuya venta quedó prohibida en todo el país. La medida fue oficializada a través de la Disposición 4386/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la titular del organismo, Nélida Agustina Bisio.

Qué dice la disposición de la ANMAT

Según lo establece el documento oficial, se resolvió la prohibición del "uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica" de todas las presentaciones de los productos detallados en la norma, entre ellos: "Walker. PERFUMINA. Para telas & Ambientes"; "Walker. Aromatizante en gel. FRAGANCIA BLACK"; "Walker. REVIVIDOR DE NEGRO EN GEL. EFECTO BRILLANTE"; "Walker. QUITA INSECTOS instantáneo", y una larga lista que incluye limpiadores, ceras, siliconas, perfumes de ambiente y shampoos para autos, todos identificados bajo la marca "Walker".

La medida alcanza a cualquier tipo de comercialización hasta que la empresa regularice su situación: "Hasta tanto obtenga su correspondiente registro sanitario", señala la disposición.

Productos sin registrar: Anmat alerta por riesgo para la salud y prohíbe su venta

Desde la Anmat explicaron que, al tratarse de productos no registrados oficialmente, no es posible garantizar su inocuidad, por lo que representan un riesgo potencial para la salud de los consumidores.Por su parte, la empresa Sommer S.A. reconoció como propios los productos involucrados y admitió que no cuentan con el registro correspondiente ante la autoridad sanitaria.

La intervención del organismo responde a su función de vigilancia sobre productos que, sin la debida habilitación, podrían resultar perjudiciales en su uso cotidiano.