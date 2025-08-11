El juez Ernesto Kreplak lamentó que "esto no llegó a su techo", por lo que podría confirmarse más víctimas fatales con el correr de los días

Mientras avanza la investigación y se esperan más novedades durante la semana entrante, el juez federal Ernesto Kreplak confirmó este domingo que las muertes vinculadas al fentanilo contaminado ascienden a 76, y advirtió que esta cifra podría seguir en aumento.

La investigación, a cargo del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, estima que se habrían aplicado cerca de 45 mil ampollas de uno de los lotes adulterados con bacterias multirresistentes.

En declaraciones radiales, Kreplak detalló que, tras el registro de la primera víctima fatal en el Hospital Italiano de La Plata, la ANMAT decomisó muestras de todos los lotes de la campaña en curso y de las anteriores, confirmando la contaminación en dos de ellos.

El operativo de control permitió recuperar 115.000 ampollas en allanamientos y frenar la aplicación de unas 30.000 que aún permanecían en hospitales. El juez buscó llevar tranquilidad al público, asegurando que "hoy no circulan ampollas contaminadas".

Sin embargo, Kreplak remarcó que, a diferencia de Estados Unidos —donde existe una "epidemia de uso ilegal" con unas 50.000 muertes anuales—, en Argentina el fentanilo no tiene una circulación masiva, pero el país carece de un sistema de trazabilidad para esta sustancia, una falencia que espera sea corregida a partir de la investigación actual.

Cómo sigue la investigación por fentanilo contaminado

Para detectar víctimas no reportadas oficialmente, el equipo judicial cruzó datos de ampollas administradas con historias clínicas y registros de fallecimientos, presumiendo que las dosis contaminadas ya no estaban en stock.

El lote más distribuido contenía 154.000 ampollas, de las cuales 1.300 se aplicaron solo en el Hospital Italiano platense. "Desde el inicio pensamos en más de 100 víctimas", reveló el magistrado. Por el momento, hay 24 personas bajo sospecha, pero ninguna detenida", reconoció Kreplak.

"Es una causa extensa, compleja, con múltiples aristas. Estamos determinando las víctimas en todo el país y las responsabilidades primarias y directas", concluyó el juez.

Las consecuencias del uso del fentanilo adulterado

El producto, utilizado habitualmente para sedación en terapias intensivas, estaba contaminado con las bacterias Klebsiella y Ralstonia. El fentanilo en cuestión pertenece al lote 31202, fabricado el 18 de diciembre de 2024, con vencimiento en septiembre de 2026.

La administración del fármaco ya se relaciona con la muerte de 76 personas, mientras que otras 20 historias clínicas siguen bajo análisis. Se investiga si estas muertes fueron provocadas por el agravamiento de cuadros clínicos tras el uso del medicamento contaminado.

Embargos, restricciones a los sospechosos y alerta sanitaria

Hay 24 personas bajo la lupa judicial, con Ariel García Furfaro a la cabeza, a quien se suman sus hermanos, madre y abuela, además de directores técnicos y encargados de calidad de los laboratorios.

A todos ellos se les dictó el embargo general de bienes el 10 de julio y se les prohibió salir del país desde mayo, con el objetivo de evitar riesgos procesales y asegurar eventuales bienes relacionados a la causa.

La ANMAT emitió una alerta nacional mediante la disposición 3156/2025, que prohibió la comercialización del fentanilo contaminado. De las 154.530 ampollas, ya se recuperaron 64.003, mientras que 45.391 están en depósitos judiciales y otras 11.405 continúan localizables pero pendientes de recolección, según pudo saber Infobae. Todas están fuera de circulación.