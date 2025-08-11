Diplomatura en Actividad Física para Personas Mayores: nueva propuesta de la UNaB

El Diploma brinda herramientas para acompañar el envejecimiento activo. Se trata de una especialidad con alta demanda laboral.

En respuesta a una realidad demográfica creciente y global, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) lanzó la Diplomatura en Actividad Física para Personas Adultas Mayores, una formación orientada a capacitar profesionales de la educación física que puedan acompañar procesos de envejecimiento activo y saludable.

Esta iniciativa, que se alinea con las estrategias internacionales de promoción del bienestar integral en personas mayores, inicia el próximo 12 de agosto, tiene una duración de cuatro meses y se dicta de manera virtual los martes de 18 a 21.

"La demanda de profesionales formados en este campo no para de crecer. Es una formación que no solo mejora las condiciones laborales de quienes la cursan, sino que responde a una necesidad social concreta: contar con recursos humanos preparados para acompañar el envejecimiento con dignidad y autonomía", subrayó Juliana Pochetti, médica y coordinadora académica de la propuesta.

La diplomatura está destinada a estudiantes y profesionales de áreas como Educación Física, Kinesiología, salud, trabajo social, acompañamiento terapéutico y a toda persona interesada en el cuidado del bienestar físico y social en esta etapa de la vida. El único requisito es contar con título secundario.

"Cada vez más adultos mayores eligen realizar actividad física para sostener una vida activa, prevenir patologías y mejorar su calidad de vida. Y eso exige profesionales capacitados, con herramientas específicas y actualizadas", señalan desde la Secretaría de Extensión de la UNaB, organizadores de la iniciativa.

El programa está compuesto por seis ejes principales que abarcan desde salud física, psíquica y social hasta planificación de ejercicios, evaluación de la condición física, estrategias de promoción del envejecimiento activo y diseño de programas adaptados. La cursada incluye material asincrónico y encuentros presenciales optativos con aplicaciones prácticas.

Con aranceles accesibles y los cupos limitados, la inscripción ya se encuentra abierta y se puede acceder al formulario en https://www.unab.edu.ar/diplomatura-actividad-fisica