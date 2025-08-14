La vacuna que dejará de ser gratis para todos los argentinos

El Ministerio de Salud informó que la vacuna contra la fiebre amarilla, que muchos se daban por turismo, seguirá siendo gratis solo en zonas de riesgo

El Ministerio de Salud de la Nación informó una nueva medida que impactará a quienes necesiten vacunarse contra la fiebre amarilla para viajar al exterior. En un comunicado oficial, la cartera sanitaria anunció que, a partir de ahora, la vacuna será gratuita únicamente para las personas que vivan o trabajen en las zonas endémicas de Argentina.

La decisión busca eficientizar el uso de los recursos públicos y destinar el presupuesto a las prioridades sanitarias reales del país. Históricamente, la vacuna se aplicaba de forma gratuita a cualquier persona que la solicitara, incluyendo a aquellos que la necesitaban como requisito para ingresar a otros países por motivos de turismo o personales.

Con este cambio, el Estado dejará de financiar la prevención de riesgos que no están directamente relacionados con la realidad sanitaria local. Se estima que esta política de compra focalizada permitirá un ahorro de 697.566 dólares, al reducir en un 34% la cantidad de dosis a adquirir.

Vacuna contra la fiebre amarilla: para quiénes seguirá siendo gratis

La medida del Ministerio de Salud garantiza la cobertura gratuita de la vacuna para la población objetivo que vive en las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, así como en departamentos seleccionados de Salta, Jujuy y Chaco, que son las áreas de riesgo comprobado de transmisión de la enfermedad.

Por el contrario, quienes viajen al exterior por motivos de turismo u otras causas de índole privado y necesiten la vacuna, deberán aplicarse la dosis en los centros privados habilitados para tal fin y asumir el costo correspondiente.

La cartera sanitaria aclaró que, durante los meses de septiembre y octubre, se realizará la distribución de las dosis restantes para 2025, asegurando así la cobertura previamente acordada con las jurisdicciones. Con esta medida, el gobierno busca fortalecer la sostenibilidad y la eficiencia de la salud pública, destinando los recursos a quienes más lo necesitan.

La medida del Gobierno tras el escándalo en los exámenes de la Facultad de Medicina

Luego del escándalo en el Exámen Único de Residencias, donde ante la viralización de un video que advertía un fraude en el que podrían haber incurrido varios alumnos, el Gobierno decidió repetir la evaluación para más de un centenar de aspirantes que no lograron revalidar sus calificaciones, el Ministerio de Capital Humano anunció en las últimas horas que a partir de ahora cambiará la vara para reconocer estudiantes que lleguen a la Argentina con títulos extranjeros.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este viernes que ninguno de los 117 médicos que rindieron nuevamente el Examen Único de Residencias pudo revalidar la nota que había obtenido en la primera evaluación, realizada el 1 de julio. El funcionario calificó los resultados como "absolutamente escandalosos", una diferencia que, para el Gobierno, "no hace más que confirmar lo que defendimos desde el primer día: en la salud, el mérito y la idoneidad no se negocian".

El ministro de Salud, Mario Lugones, quien denunció penalmente el caso, compartió los resultados en sus redes sociales, destacando que quienes no se presentaron a esta instancia quedarán excluidos de la adjudicación de residencias este año. El examen se realizó con un fuerte operativo de seguridad, que incluyó la prohibición de dispositivos electrónicos, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso. Las autoridades habían establecido que la nota original solo se mantendría si el nuevo resultado no variaba más del 10%, algo que no ocurrió en ninguno de los casos.

A partir de los resultados de esta nueva evaluación, el Ministerio de Capital Humano anunció una medida profunda en el sistema de convalidación de títulos médicos extranjeros en Argentina. La nueva normativa establece que únicamente se otorgarán convalidaciones directas a títulos que cuenten con el aval de la Federación Mundial de Educación Médica (WFME). Este organismo, de prestigio internacional, acredita estándares de calidad reconocidos en países como Estados Unidos, España, Italia y Alemania, entre otros.

Según el comunicado oficial, "esto es un acto de justicia para con los estudiantes que con gran esfuerzo obtienen sus títulos superando la enorme exigencia académica que requiere la medicina". El Ministerio fue categórico al advertir que "no vamos a continuar reconociendo como igual un título que no lo es".

La medida busca garantizar que todos los profesionales que ejerzan en el país, ya sean nacionales o con títulos convalidados, cumplan con las mismas exigencias académicas y formativas. Este cambio se alinea con el reciente reconocimiento que Argentina obtuvo de la WFME, que constató que la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) cumple con los estándares internacionales más exigentes, lo que otorga a los títulos médicos argentinos una validez global hasta el 31 de enero de 2035.