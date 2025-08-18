La prepaga lanzó en 2025 un kit de bienvenida para embarazadas con productos, información y descuentos que acompañan a mamás y bebés

OSDE, una de las obras sociales y prepagas más reconocidas del país, lanzó este año un beneficio especial para las afiliadas embarazadas. Se trata de un kit de bienvenida pensado para acompañar a las futuras madres durante el embarazo y los primeros meses de vida del bebé.

El regalo incluye productos de cuidado personal, materiales informativos sobre maternidad y salud infantil, y descuentos exclusivos en servicios relacionados con la maternidad y el desarrollo del niño.

Según explican desde la empresa, el objetivo es ofrecer un soporte integral, combinando bienestar, información y productos que faciliten esta etapa tan especial.

Cómo solicitar el regalo que le hace OSDE a las embarazadas

Las afiliadas embarazadas de OSDE en 2025 reciben un beneficio especial: la caja maternal, un kit diseñado para acompañar a las futuras madres con productos y elementos útiles durante el embarazo y los primeros meses del bebé.

La usuaria Estefi Congett, a través de su cuenta de TikTok @econgett, compartió su experiencia al recibir el paquete y destacó la calidad de los artículos incluidos.

"Lo prometido es deuda, así que traigo acá la caja maternal de O.C. de agosto del 2025. La verdad, por lo que estuve viendo, muy buena, o sea no decepcionó para nada. Yo pensé que iba a decepcionar, pero está muy bien", explicó Congett en su video.

Entre los productos destacados se incluyen:

36 pañales RN de Pampers

bombachas descartables para adultos

Loción hidratante para masajes del bebé

Crema hidratante

Baño líquido y shampoo para recién nacidos

Además, la caja contiene protectores diarios, toallitas higiénicas, jabón, crema de manos para la mamá y artículos adorables como chupetes y babitas de Broer.

Para recibir la caja maternal, las afiliadas deben:

Ser afiliadas activas en OSDE Registrar su embarazo en la plataforma online o comunicarse con el centro de atención al cliente, indicando la fecha estimada de parto Una vez confirmados los datos, OSDE envía el kit directamente al domicilio

El regalo busca complementar la cobertura médica tradicional ofreciendo apoyo práctico y emocional, con productos útiles y recomendaciones para los primeros cuidados del bebé y la madre. La iniciativa se suma a otras propuestas de la prepaga que priorizan la atención integral de la maternidad y la infancia.

Cuáles son las prepagas más baratas de Argentina en 2025

No sorprende que, con los precios en alza, cada vez más argentinos busquen opciones de salud más accesibles. Aunque la inflación bajó y algunas prepagas devolvieron aumentos excesivos, los precios siguen subiendo mes a mes y llevan más de un año sin regulación.

En Argentina no hay de por si prepagas baratas. Hay precios relativos mejores que permiten a los pacientes acceder a una cobertura mejor o peor. Pero el valor cambia de acuerdo al plan, si es familiar o personal, a cuántas personas y de qué edades cubre, si es corporativo o particular, entre otros factores. La zona geográfica de cobertura también influye sobre el precio de la prepaga.

En este contexto, estas son algunas opciones más económicas para quienes buscan una prepaga más accesible. En los sitios web especializados y portales de noticias, las siguienes prepagas son mencionadas como las más baratas en la actualidad en la Argentina

Premedic

Hominis

Avalian

Prevención Salud

En definitiva, quienes buscan una prepaga más económica deben informarse y comparar opciones: conocer planes, cobertura y beneficios es clave para tomar una decisión que combine costo y calidad de atención.