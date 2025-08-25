Certificado Único de Discapacidad: qué tener en cuenta para renovarlo en agosto 2025

El Gobierno tomó la decisión de prorrogar la renovación del CUD para algunos beneficiarios en agosto del 2025. Los detalles de la medida

Hay buenas noticias para muchos usuarios que tengan que renovar el Certificado Único de Discapacidad, más conocido como CUD: no renovarán el certificado. La decisión fue confirmada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)

Se trata de uno de los documentos más importantes para las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Sus funciones son varias, las cuales van desde acceder a medicamentos bonificados hasta viajar sin cargo en el transporte público.

La medida alcanza a los usuarios cuyo vencimiento estaba previsto para 2025, tanto en formato papel como digital. La medida quedó oficializada a través de la Resolución 2520/2024 para garantizar que las personas con algún tipo de discapacidad puedan gozar de sus derechos sin las típicas complicaciones y demoras burocráticas.

Su objetivo principal es evitar la saturación de turnos en las Juntas Evaluadoras a lo largo del 2025, un problema recurrente que afecta a miles de argentinos.

Modificaciones en la renovación del CUD en agosto 2025

Según la resolución de La Agencia Nacional de Discapacidad, los Certificados Únicos de Discapacidad con vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 gozan, de forma automática, de una extensión por un año completo, incrementando su vigencia hasta la misma fecha de 2026.

Con esta modificación clave, las personas con dicho vencimiento no deberán iniciar el respectivo trámite. No obstante, los usuarios que tengan certificados con actualización pendientes desde 2022, 2023 o 2024 deberán completar la renovación de forma obligatoria durante el presente mes calendario, solicitando un turno en la Junta Evaluadora más cercana.

En qué casos le corresponde a un usuario un Certificado Único de Discapacidad

El CUD puede ser tramitado por cualquier usuario que presente una condición de discapacidad contemplada por la normativa vigente argentina. Dentro principales condiciones se encuentran:

Discapacidad intelectual o mental: en este grupo se incluyen trastornos del desarrollo, retraso mental y condiciones psiquiátricas

Discapacidad visual: aplica desde baja visión hasta ceguera total

Discapacidad motora: limitaciones en la movilidad y funciones físicas

Discapacidad auditiva: aplica a condiciones de hipoacusia o sordera de diversos grados

Patologías respiratorias: enfermedades crónicas que afectan la función pulmonar

Patologías cardiovasculares: aplica a condiciones cardíacas que limitan la actividad diaria

Trastornos renales, urológicos o digestivos/hepáticos: enfermedades crónicas de estos sistemas

Es importante recordar que cada caso se evalúa de forma particular por una Junta Evaluadora Interdisciplinaria, la cual está compuesta por médicos especialistas que determinan la emisión del respectivo certificado. Este se basa en informes médicos actualizados y otras pruebas complementarias específicas.

La documentación necesaria para solicitar el CUD

El Certificado Único de Discapacidad no tiene costo y de carácter público. Para concretar el respectivo trámite, es necesario acreditar la condición de la persona solicitante, a través de la siguiente documentación:

DNI del solicitante (original y fotocopia)

Historia clínica completa y actualizada

Informes médicos de especialistas según el tipo de discapacidad

Estudios complementarios como radiografías, tomografías, análisis, entre otros

Certificados de discapacidad previos, en el caso de tenerlos

Se debe tener en cuenta que la documentación a presentar varía según el tipo de discapacidad de cada persona. La misma puede consultarse a través del sitio oficial de ANDIS para obtener el listado completo actualizado.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que si la documentación presentada no es concluyente para el diagnóstico, la Junta Evaluadora tiene el poder de solicitar nuevos estudios, interconsultas o informes adicionales para ampliar y completar la evaluación médica.

Por último, para sacar un turno, se debe realizar de la siguiente forma:

Ingresar al sitio web oficial de ANDIS

Seleccionar la opción "Solicitar turno"

Completar los formularios con los datos personales

Elegir la Junta Evaluadora más cercana al domicilio

Confirmar el turno y guardar el comprobante

Es fundamental realizar la solicitud del turno con suficiente anticipación, debido a que la demanda suele ser alta, en especial en los grandes centros urbanos como Buenos Aires, Córdoba y Rosario.