El Gobierno declaró en crisis a varias obras sociales tras detectar factores de criticidad en prestaciones, contabilidad y atención a beneficiarios

Con el objetivo de reordenar el sistema de salud, el Gobierno nacional declaró en situación de crisis a la Obra Social del Personal de los Hipódromos de Buenos Aires y San Isidro, así como a la Obra Social del Personal Mensualizado del Jockey Club de Buenos Aires y de los Hipódromos de Palermo y San Isidro.

La medida se tomó luego de identificar que ambas entidades presentaban factores de criticidad que superaban los límites permitidos, en áreas como prestaciones, aspectos jurídico-institucionales, atención a los beneficiarios y contabilidad. Las resoluciones 1643/2025 y 1644/2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud, publicadas este martes en el Boletín Oficial, formalizaron la situación.

El organismo ordenó a las entidades que remitan un plan de contingencia en un plazo no mayor a 15 días, supervisado por el Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud.

Evaluación de la situación y control financiero

El comité evaluará indicadores económico-financieros, su dependencia de subsidios financieros y la capacidad de repago de la entidad. Según un comunicado oficial, "la gestión de la S.S.Salud tiene como principal objetivo fortalecer el rol fiscalizador del organismo para así garantizar un sistema de salud sustentable que permita el acceso a prestaciones de salud de calidad para la población".

Hace pocos días, la Obra Social Asociación Mutual Metalúrgica Villa Constitución también fue declarada en crisis. Al igual que en otros casos, el Agente del Seguro de Salud deberá elaborar un plan de contingencia que contemple objetivos trimestrales de cumplimiento y un conjunto de acciones específicas para su ejecución.

Desde el Ejecutivo indicaron: "Esta decisión se da en el marco del reordenamiento del sistema de salud que viene realizando la Superintendencia desde el inicio de su gestión y que busca resguardar la sustentabilidad de los Agentes y garantizar que los beneficiarios accedan a servicios de salud de calidad".

Y sumaron: "Bajo los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación, el organismo ratifica su compromiso con la sustentabilidad del sistema, promover la libre competencia y la libertad de elegir de los beneficiarios".

Cierres de obras sociales previas

En junio, la Administración nacional ordenó la clausura y disolución de la Obra Social del Personal de la Industria Botonera (OSPIB), convirtiéndose en la segunda entidad intervenida desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La entidad enfrentaba graves problemas institucionales y financieros y tenía solo 50 afiliados, de manera que "no pudo superar los factores de criticidad requeridos para funcionar".

De igual manera, la Obra Social del Personal Aduanero (OSPAD) fue dada de baja en el Registro Nacional de Agentes de Seguro de Salud (RNAS) luego de detectarse irregularidades. Se convirtió en la primera obra social sindical eliminada, sin afiliados ni servicios activos, y fue calificada como un "sello de goma".

Otras entidades en crisis

Algunas de las obras sociales que permanecen en situación crítica son:

Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (OFPIF)

Obra Social del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos (Osapm Entre Ríos)

Obra Social de Técnicos de Fútbol (Ostecf)

Obra Social de Volkswagen Argentina

Obra Social de Fedecámaras (Osf)

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba

Obra Social de Peones de Taxis de Rosario

Obra Social de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas

Obra Social del Personal de Prensa de Mendoza

Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma

Cambios estructurales en el sistema de salud

La reforma alcanza a más de 14 millones de trabajadores, incluidos asalariados en relación de dependencia, empleadas domésticas y monotributistas, además de más de 5 millones de beneficiarios del sistema general. Este cambio ha transformado la dinámica de financiamiento de las obras sociales, generando un escenario de mayor competencia frente a las empresas de medicina prepaga.