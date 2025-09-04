Quiénes pueden acceder a una pensión por incapacidad en 2025

Determinados grupos de personas pueden acceder a una pensión por incapacidad, siempre que cumplan con una serie de requisitos claves

Algunos grupos de personas pueden acceder a una pensión por incapacidad ante una enfermedad. Este beneficio, el cual es otorgada por la Seguridad Social, se aplica a las personas que sufren alguna incapacidad por enfermedad.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que obtener este tipo de beneficio no es algo automático ni sencillo. De hecho, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), más de la mitad de las solicitudes, 53,47% aproximadamente, son rechazadas, y algunos especialistas aseguran que este porcentaje puede ser todavía mayor.

Además, a diferencia de otro tipo de prestaciones, no existe un listado cerrado de enfermedades que automáticamente otorguen derecho a una pensión. Por lo tanto, el proceso depende, en gran medida, de la evaluación llevada a cabo por el Tribunal Médico, el cual analiza cada caso de manera particular, teniendo en cuenta el grado de afectación funcional que tiene el potencial beneficiario.

Cuáles son las personas que pueden obtener una pensión por incapacidad

Las personas que quieran tramitar una pensión por incapacidad permanente, deben estar incluidas en alguno de los regímenes de la Seguridad Social y cumplir con los requisitos específicos según el tipo de incapacidad.

Es decir, parcial, total, absoluta o gran invalidez. La decisión final siempre la termina tomando el Tribunal Médico, quienes evalúan el impacto de la enfermedad o lesión sobre las capacidades laborales del solicitante. En ocasiones, también interviene ANSES.

No obstante, a pesar de que la INSS no publica una lista oficial de enfermedades que habiliten automáticamente el cobro de esta pensión, desde el estudio Campmany Abogados, identificaron 78 enfermedades recurrentes en solicitudes exitosas, de las cuales 27 son las más representativas: