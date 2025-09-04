Cómo funciona la acupuntura: el método chino para mitigar el dolor

Proveniente de Asia y con distintas maneras de realizar el tratamiento, la acupuntura ya es una realidad en todo el mundo para aliviar dolores de todo tipo

La acupuntura, una técnica de la medicina tradicional china, se ha posicionado como un método efectivo para el alivio de distintos tipos de dolor. Aunque su origen se basa en creencias sobre el flujo de la energía corporal, la ciencia moderna ha empezado a respaldar sus efectos. Según un reporte de Harvard Medical School, esta práctica es cada vez más utilizada para tratar dolores de cabeza, de espalda, de rodilla, fibromialgia y otros padecimientos.

Este método de sanación milenario se ha popularizado en todo el mundo. A pesar de que la idea de las agujas puede generar rechazo, es una de las terapias alternativas más elegidas. Aquí te contamos cómo funciona y cuáles son los beneficios que ofrece para la salud.

Cómo funciona la acupuntura

De acuerdo con las creencias chinas, la acupuntura actúa sobre el "qi", la energía vital que fluye a través de 12 canales o meridianos que recorren el cuerpo. Sin embargo, la ciencia ha encontrado una explicación más concreta para sus beneficios.

La técnica consiste en la inserción de agujas extremadamente finas en puntos específicos de la piel, conocidos como "acupuntos". Esta acción, según evidencias científicas citadas por Harvard, puede provocar la liberación de endorfinas, que son los analgésicos naturales del cuerpo, y también puede influir en la parte del cerebro que regula los niveles de serotonina, un neurotransmisor clave para el estado de ánimo.

Además de la acupuntura tradicional con agujas, existe una técnica relacionada llamada acupresión, que no requiere la inserción de las mismas. En su lugar, se aplica una presión profunda, generalmente con los dedos, en los mismos puntos del cuerpo.

Distintos estilos de acupuntura

La forma en la que se realiza la acupuntura puede variar según el estilo o la escuela del especialista.

Acupuntura china: El profesional puede girar o mover ligeramente las agujas, o incluso aplicar calor o estimulación eléctrica para potenciar el efecto. En algunos casos, se utiliza la técnica de moxibustión, que consiste en quemar una hierba llamada artemisa cerca de la aguja o sobre áreas específicas del cuerpo.

El profesional puede girar o mover ligeramente las agujas, o incluso aplicar calor o estimulación eléctrica para potenciar el efecto. En algunos casos, se utiliza la técnica de moxibustión, que consiste en quemar una hierba llamada artemisa cerca de la aguja o sobre áreas específicas del cuerpo. Acupuntura japonesa: Se caracteriza por una inserción de agujas menos profunda y, en general, sin manipulación posterior.

Se caracteriza por una inserción de agujas menos profunda y, en general, sin manipulación posterior. Acupuntura coreana: Se enfoca en la inserción de agujas únicamente en las manos y los pies.

Acupuntura: ¿Qué esperar de una sesión?

Antes de comenzar, el acupunturista te hará preguntas sobre tu dolor, historial médico y estilo de vida para tener un enfoque holístico. En la sesión, se insertan entre cuatro y diez agujas, las cuales se dejan en su lugar de 10 a 30 minutos mientras el paciente descansa. Un tratamiento completo suele incluir de 6 a 12 sesiones a lo largo de tres meses.

Los efectos secundarios suelen ser mínimos, como un leve dolor o moretón en el punto de inserción. Para evitar cualquier riesgo, es fundamental buscar a un profesional con experiencia y con licencia o certificación oficial. En la actualidad, las agujas vienen en paquetes sellados de un solo uso, lo que elimina el riesgo de infecciones transmitidas por la sangre.

Un estudio de The Journal of Pain analizó los resultados de 39 investigaciones con casi 21.000 personas y concluyó que la acupuntura proporcionó un alivio significativo del dolor que se mantuvo por al menos un año. Otro estudio de 2021 encontró que puede ayudar con el dolor de espalda hasta dos años después del tratamiento.