Cómo contratar un seguro de vida en Argentina y qué tener en cuenta antes de elegir

En nuestro país existen una gran cantidad de modalidades de seguros de vida, por lo que es fundamental conocer en detalle cada uno

Contratar un seguro de vida es una decisión fundamental en la vida de una persona, ya que protege tanto al asegurado, ante casos de incapacidad, como a la familia ante un fallecimiento. No obstante, es fundamental comprender los alcances, requisitos y beneficios de cada seguro de vida e incluso los supuestos que pueden impedir el pago.

Desde iProfesional, te contamos cuánto se cobra por un seguro de vida, cuáles son los factores que influyen en el monto y los documentos que solicitan las empresas.

Qué tener en cuenta a la hora de contratar un seguro de vida

El contrato de seguro en la Argentina se encuentra regulado por la Ley de Seguros (Ley 17.418) y por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), que fiscaliza a las compañías y fija reglas sobre carencias, declaraciones de salud y condiciones contractuales.

En esta línea, se encuentran varios seguros de vida:

Seguro de vida riesgo (muertes/fallecimiento): paga un capital a los beneficiarios si ocurre el siniestro

Seguro de vida con ahorro: genera una indemnización a los beneficiarios, en caso de fallecimiento del asegurado, por una causa cubierta en la póliza y permite el ahorro de una suma de dinero

Seguro de vida obligatorio: se encuentra previsto en el Decreto Nº 1567/74 cubre el riesgo de muerte e incluye el suicidio como hecho indemnizable, sin limitaciones de ninguna especie, de todo trabajador en relación de dependencia, cuyos empleadores se encuentren o no obligados con el Sistema Único de la Seguridad Social

Seguro mixto: el usuario se garantiza el pago de una suma de dinero, ya sea en caso de fallecimiento o de supervivencia. Es decir, que, en caso de fallecimiento, la compañía aseguradora indemnizará a la familia del asegurado; y si no, vencido el contrato, le pagan al asegurado. Estos seguros combinan dos características: un seguro de fallecimiento (en el que indemnizan a la familia) y uno de supervivencia (que sirve como un ahorro). Además, brindan la posibilidad de contratarse en distintas modalidades

Seguro de sepelio: se limita a cubrir los gastos de sepelio, según la modalidad contratada y hasta los límites establecidos

Cada modalidad cuenta sus propias condiciones, límites de edad, opciones de capital asegurado y coberturas complementarias (riders) como invalidez por accidente, enfermedades graves o doble indemnización por accidente.

Requisitos para contratar un seguro de vida

Las empresas piden, como mínimo, documentación de identidad (DNI), datos personales y la designación de beneficiarios.

No obstante, muchas pólizas requieren además que el solicitante complete un cuestionario de salud. Según las respuestas, la aseguradora puede pedir exámenes médicos o estudios complementarios antes de emitir la póliza o fijar condiciones (recargos o exclusiones).

Es fundamental contestar con veracidad, ya que la ocultación de datos médicos puede justificar la cancelación del pago ante el infortunio. La edad de contratación suele ser de 18 a 64 años, con posibilidad de permanencia hasta los 65 años inclusive.

En el caso del BBVA Francés, según lo detallado en su página web, agrega que se tiene que tener acceso a una tarjeta de crédito. Además, el asegurado no debe poseer enfermedades preexistentes al momento de la contratación (cáncer de ningún tipo, accidente cerebro vascular ni infarto de miocardio, insuficiencia renal, de otros órganos, hemorragias, diabetes, hipercolesterolemia, enfermedades neurológicas ni enfermedades de las arterias. No prevea someterse a cirugía de bypass o implante de stent, cirugía de trasplante de órganos ni se encuentre en una lista de espera como receptor de un trasplante).

Por último, los beneficios de contratar un seguro de vida son claros: los que cubren el riesgo de muerte otorgan un dinero a la familia para que puedan pasar el duelo de la mejor forma posible, sin preocuparse por lo económico en lo inmediato, y reconfigurar su vida. Aquellos que incluyen un ahorro cumplen con una doble función, es decir, indemnizan ante la muerte y, de no ocurrir, complementan la jubilación.