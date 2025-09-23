¿Qué incluyen frecuentemente los regalos por embarazo que las empresas de medicina prepaga le hacen a sus clientas ante la llegada de un nuevo hijo o hija?

En el momento del embarazo, las mujeres utilizan como nunca su cobertura de salud. Así se trate de su primer embarazo o no, es una etapa en la cual las empresas de medicina prepaga y obras sociales aprovechan para acercarse a sus clientes, ofreciéndoles la mejor atención.

En algunos casos, y también dependiendo del plan que tenga la familia o la paciente, se les otorga un regalo a las embarazadas. Este suele estar compuesto por muchos de los artículos de primera necesidad que precisarán los bebés en sus primeros meses.

¿Por qué las prepagas ofrecen regalos a las embarazadas y qué se suele regalar en estos casos?

Regalos de las prepagas en Argentina por embarazo: ¿es obligación?

En el camino de la maternidad, las futuras mamás en Argentina se encuentran con un sinfín de preparativos y decisiones. Una de las preguntas que suele surgir es: ¿qué beneficios me ofrece mi plan de medicina prepaga durante el embarazo?

Más allá de la cobertura médica, es común escuchar que algunas empresas de salud privada entregan regalos a sus clientas embarazadas. Pero, ¿es esto una obligación legal o una simple cortesía comercial?

Para entender el contexto, es fundamental saber que la Ley 26.682, que regula la medicina prepaga en Argentina, establece que los planes deben cubrir, como mínimo, las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO). El PMO es un conjunto de servicios de salud que todas las obras sociales y prepagas deben garantizar.

En lo que respecta al embarazo, el PMO es muy claro:

Consultas médicas : Cobertura total de las consultas de control prenatal, hasta un número determinado por el PMO.

: Cobertura total de las consultas de control prenatal, hasta un número determinado por el PMO. Análisis y estudios : Cobertura al 100% de los análisis de laboratorio, ecografías y demás estudios de rutina necesarios durante la gestación.

: Cobertura al 100% de los análisis de laboratorio, ecografías y demás estudios de rutina necesarios durante la gestación. Parto y puerperio: Cobertura completa del parto (sea natural o por cesárea) y del seguimiento postparto, tanto para la madre como para el recién nacido.

¿Qué pasa con los regalos? Aquí es donde debemos diferenciar entre lo que es una obligación por ley y lo que es un beneficio extra. Los regalos, como canastas con productos para el bebé, kits de maternidad o descuentos en tiendas, no forman parte del PMO. Por lo tanto, no existe ninguna ley que obligue a las empresas de medicina prepaga a entregar este tipo de obsequios.

Entonces, ¿por qué algunas prepagas los dan? La respuesta es simple: es una estrategia de marketing y fidelización de clientes. En un mercado altamente competitivo, las empresas de salud buscan diferenciarse y ofrecer un valor agregado que vaya más allá de la cobertura básica. Estos regalos cumplen varias funciones:

Fidelización: Un cliente que recibe un presente en un momento tan especial como la llegada de un hijo, genera un vínculo de lealtad con la empresa.

Diferenciación: Es una forma de destacar de la competencia. No todas las prepagas ofrecen este beneficio, por lo que se convierte en un punto de venta.

Marketing indirecto: Las canastas suelen contener productos de marcas asociadas, lo que también beneficia a otras empresas.

¿Cuáles son los regalos más comunes?

Aunque no son obligatorios, los obsequios más comunes que suelen ofrecer algunas prepagas incluyen:

Canastas de bienvenida: Contienen productos básicos para el recién nacido como pañales, toallitas húmedas, cremas, shampoo, jabón, etc.

Contienen productos básicos para el recién nacido como pañales, toallitas húmedas, cremas, shampoo, jabón, etc. Sets de ropa: Algún conjunto de ropa para el bebé.

Algún conjunto de ropa para el bebé. Descuentos y beneficios: Convenios con casas de maternidad, tiendas de productos para bebés o servicios de fotografía.

Convenios con casas de maternidad, tiendas de productos para bebés o servicios de fotografía. Manuales y guías: Material informativo sobre el cuidado del bebé, la lactancia y el postparto.

El año pasado, por ejemplo, la influencer y emprendedora Florencia Donadío, compartió en su cuenta de TikTok el "unboxing" del regalo por embarazo que recibió de parte de su compañía de salud, Sancor Salud. El mismo incluía un bolso, que a la empresaria le gustó mucho, un óleo calcáreo, un cambiador, una toallita con capucha, toallitas y hasta un muñequito de apego para su futuro bebé.

A la vez, el regalo incluyó un libro ilustrado y personalizado con el nombre de la criatura por nacer, para ir completando con sus primeras fotos y con los datos clave como peso, altura, nombre de padres y padrinos, etc.

Los usuarios de TikTok disfrutaron del video de la empresaria argentina y a la vez dejaron en comentarios los beneficios que sus empresas de medicina prepaga les hicieron al momento del embarazo. Al momento de cierre de esta nota, la publicación tenía más de 560 comentarios y 15.000 "Me gusta" en TikTok.

¿Cómo saber si una prepaga ofrece regalos por embarazo?

La mejor forma de averiguar si una compañía de cobertura médica ofrece un regalo a las embarazadas es contactar directamente a la empresa de medicina prepaga para consultarlo.

Se puede consultar en el área de atención al cliente, a través de su página web o en sus redes sociales. Es importante tener en cuenta que estos beneficios pueden variar según el plan contratado y de otros factores.

Los regalos que las empresas de medicina prepaga en Argentina ofrecen a sus clientas por embarazo no son una obligación legal. Son un beneficio extra y una cortesía comercial que forma parte de la estrategia de marketing y fidelización de cada compañía. En ese marco, el regalo por embarazo resulta un poderoso atractivo para los jóvenes que aspiran a formar su familia. Por eso es clave también estar informado acerca de los derechos de salud de las mujeres embarazadas y de los niños.