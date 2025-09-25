Qué tipo de caminata elegir para ejercitar según los resultados que queres obtener

Salir a caminar es uno de los ejercicios preferidos por quienes buscan mantenerse en forma: hay más de una variante a pesar de la sencillez de la práctica

Caminar es una de las actividades más antiguas del ser humano y, a la vez, uno de los ejercicios más simples y accesibles para la mayoría de las personas que buscan mantenerse activas. A pesar de su sencillez, no todas las caminatas son iguales. Investigaciones han demostrado que, dependiendo de la intensidad y el enfoque, esta práctica puede generar diferentes beneficios para la salud, desde mejorar la resistencia y fortalecer los huesos hasta reducir el estrés y quemar grasa. Hoy, esta actividad ha cobrado un renovado protagonismo, con tendencias virales que demuestran su adaptabilidad a los distintos objetivos de fitness.

En un artículo de la prestigiosa revista National Geographic, expertos en salud y deporte explican que la clave de caminar radica en su versatilidad. El mismo movimiento básico puede ser ajustado para priorizar el desarrollo de la resistencia, la fuerza o la salud mental. Por ejemplo, en Japón, el "baño de bosque" (shinrin-yoku) se utiliza para la relajación, mientras que el rucking (caminar con peso) se ha vuelto popular para ganar fuerza. Conocer estas variantes es fundamental para quienes quieren obtener un resultado específico con su rutina de caminata.

Tipos de caminata para cada objetivo

Para quienes buscan un resultado concreto, es posible adaptar la caminata a sus metas de forma práctica y sencilla. A continuación, te contamos las opciones más efectivas:

Para mejorar la salud cardiovascular: caminata a intervalos. Desarrollada por científicos japoneses, esta técnica alterna tres minutos de caminata rápida con tres de recuperación a un ritmo más lento. Esta variación en la intensidad desafía al sistema aeróbico, mejorando la resistencia y manteniendo el ejercicio más dinámico. Estudios demostraron que este método ayuda a mejorar la capacidad aeróbica y a reducir la presión arterial.