Cambios en el Certificado Único de Discapacidad: cómo renovarlo en octubre 2025

Las personas incluidas en un selecto grupo no deberán completar el trámite de renovación. Te contamos los detalles de la medida

Aquellas personas que debían renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en el presente mes de octubre gozan de una buena noticia: para algunas personas no será necesario. La decisión fue confirmada oficialmente por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El CUD es uno de los documentos más relevantes para las personas con discapacidad, ya que permite acceder a medicamentos con cobertura, traslados gratuitos en el transporte público y otros beneficios esenciales.

La resolución alcanza a quienes tenían vencimiento en 2025, tanto en formato digital como en papel. El cambio se formalizó a través de la Resolución 2520/2024, con el objetivo de garantizar el acceso a derechos sin las habituales demoras administrativas.

Además, la medida busca evitar el colapso en la asignación de turnos de las Juntas Evaluadoras, un problema que suele repetirse año tras año y afecta a miles de personas.

Cambios en la renovación del CUD en octubre 2025

De acuerdo con lo dispuesto por ANDIS, los Certificados Únicos de Discapacidad que tengan vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 se prorrogan automáticamente por un año más. Esto significa que su validez se extiende hasta la misma fecha de 2026.

Con esta actualización, quienes se encuentren en esa situación no necesitan iniciar el respectivo trámite. Sin embargo, los usuarios con certificados que vencieron en 2022, 2023 o 2024 sí deberán completar el proceso en el mes en curso, gestionando un turno ante la Junta Evaluadora correspondiente.

¿Quiénes pueden tramitar el Certificado Único de Discapacidad?

El CUD se encuentra disponible para cualquier persona que presente una condición contemplada dentro de la normativa argentina. Algunas de las principales situaciones son:

Discapacidad intelectual o mental: incluye trastornos del desarrollo, retraso mental y afecciones psiquiátricas

Discapacidad visual: desde baja visión hasta ceguera total

Discapacidad motora: limitaciones de movilidad o funciones físicas

Discapacidad auditiva: hipoacusia o distintos grados de sordera

Enfermedades respiratorias crónicas que afecten la función pulmonar

Patologías cardiovasculares que restrinjan la actividad diaria

Trastornos renales, urológicos o digestivos/hepáticos de carácter crónico

Es importante recordar que cada caso se analiza de manera individual por una Junta Evaluadora Interdisciplinaria, conformada por profesionales médicos especializados. Ellos determinan la emisión del certificado basándose en informes clínicos actualizados y estudios complementarios.

Documentación necesaria para gestionar el CUD

El trámite del Certificado Único de Discapacidad es gratuito y público. Para solicitarlo, se debe acreditar la condición de la persona interesada mediante la siguiente documentación:

DNI del solicitante (original y copia)

Historia clínica completa y vigente

Informes médicos de los especialistas vinculados a la discapacidad

Estudios complementarios (análisis, radiografías, tomografías, entre otros)

Certificados de discapacidad previos, si existieran

Se debe remarcar que la documentación puede variar según el tipo de discapacidad. El detalle actualizado se encuentra disponible en el sitio oficial de ANDIS.

En caso de que los informes entregados no resulten concluyentes, la Junta Evaluadora tiene la facultad de pedir nuevos estudios, interconsultas o evaluaciones adicionales para completar el diagnóstico.

Cómo solicitar un turno para el CUD

El turno se obtiene a través de un procedimiento online sencillo:

Ingresar a la web oficial de ANDIS

Seleccionar la opción "Solicitar turno"

Completar el formulario con los datos personales requeridos

Elegir la Junta Evaluadora más próxima al domicilio

Confirmar el turno y guardar el comprobante

Se recomienda realizar la gestión con suficiente anticipación, ya que la demanda suele ser elevada, especialmente en grandes centros urbanos como Buenos Aires, Córdoba y Rosario.