La ley busca reforzar la seguridad médica y prevenir errores, aplicando protocolos, tecnología y fomentando una cultura justa en los hospitales

El Gobierno oficializó la Ley 27.797, conocida como Ley Nicolás, tras su aprobación en el Senado el 18 de septiembre. La normativa busca mejorar la calidad y seguridad en la atención sanitaria en toda la Argentina, impulsada por Gabriela Covelli, madre de Nicolás Deanna, quien falleció en 2017 por una meningitis bacteriana que no fue detectada a tiempo.

Seguridad y protocolos: pilares de la nueva norma

Tras su publicación en el Boletín Oficial, la normativa define un marco institucional destinado a promover la seguridad médica y la atención centrada en las personas y la comunidad.

La ley apunta a la estandarización de los procesos, la adopción de tecnología, la mitigación de riesgos evitables y la elevación de la calidad laboral del personal sanitario. El concepto de "cultura justa" que introduce la normativa promueve un abordaje no punitivo frente a los errores médicos, incentivando la revisión interna y el aprendizaje institucional para reducir riesgos futuros.

Una de las herramientas centrales de la ley es la creación del Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), integrado al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Todos los establecimientos de salud deberán registrar incidentes adversos de manera confidencial, y el RUDEC divulgará anualmente los análisis realizados para fortalecer la seguridad y las prácticas médicas.

Controles, capacitación, derechos de pacientes y condiciones laborales

La ley fortalece la supervisión del ejercicio profesional: sanciones o inhabilitaciones de médicos se comunicarán a la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS), garantizando su alcance nacional. E impulsa evaluaciones periódicas, entrenamientos simulados en áreas técnicas y programas de desarrollo profesional permanente para los trabajadores sanitarios.

Las instituciones deberán contar con protocolos claros, auditorías internas y canales de queja accesibles para los pacientes, sin riesgo de represalias. La norma también apunta a optimizar las condiciones laborales, previniendo la sobrecarga física y mental del personal sanitario.

La modernización de las historias clínicas se convierte en un pilar clave: en un plazo máximo de cuatro años, todas las jurisdicciones tendrán que contar con sistemas digitales interoperables que aseguren el intercambio seguro de datos.

Aprender de los errores para prevenir tragedias

La senadora Lucía Corpacci destacó durante el debate en el Congreso que la ley "busca registrar los errores médicos sin convertirlos en denuncias penales, con el fin de entender por qué ocurren y poder corregirlos".

El objetivo central de la Ley Nicolás es modificar la cultura sanitaria nacional, reforzando mecanismos de prevención, transparencia y aprendizaje institucional, inspirada en la tragedia de Nicolás Deanna.

La normativa entrará en vigencia a los 180 días de su publicación, período en el que el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla, con los recursos correspondientes incluidos en el presupuesto nacional de Salud.