El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es uno de los documentos más relevantes para las personas que viven con alguna discapacidad. Este les permite acceder a múltiples beneficios que van desde medicamentos gratuitos o con descuento hasta el uso sin costo del transporte público.

En este sentido, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ofrece una guía oficial para iniciar el trámite del CUD. Es importante destacar que este procedimiento es personal, gratuito y se realiza únicamente de manera oficial.

Qué es y cómo tramitar el carnet de pensión por incapacidad en agosto 2025

El carnet de pensión por incapacidad, conocido popularmente como CUD, es un documento oficial gratuito que certifica una discapacidad prolongada o permanente. El mismo le permite a los beneficiarios acceder a diversos derechos, prestaciones médicas, transporte público y otros beneficios sociales.

Para tramitarlo, el solicitante tiene que completar un formulario y presentar la documentación correspondiente ante una Junta Evaluadora, la cual será la encargada de analizar cada caso. Según el instructivo de ANDIS, el proceso inicia en la plataforma Mi Argentina, donde es necesario ingresar a la sección del CUD, completar los datos personales, verificar la documentación pendiente y consultar el lugar donde se debe presentar la solicitud.

El paso a paso para obtener el CUD es el siguiente:

Completar el formulario de solicitud y reunir los informes médicos correspondientes

Enviar la solicitud a través de los canales digitales habilitados

Esperar el turno para la evaluación médica presencial

Asistir con DNI y estudios médicos a la cita establecida

Recibir la resolución por correo electrónico o retirar el documento en la sede designada

Ante un caso de robo o extravío, si el certificado fue emitido dentro de los últimos seis meses, se puede pedir un duplicado presentando la denuncia policial correspondiente.

Beneficios que otorga el CUD

Contar con el Certificado Único de Discapacidad otorga una serie de beneficios que facilitan el acceso a servicios esenciales y derechos sociales:

Salud: cobertura total (100%) en medicamentos, tratamientos, equipamiento y rehabilitación vinculados con la discapacidad certificada

Transporte: gratuidad en los traslados en el transporte público terrestre

Asignaciones familiares: incluye ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad y asignación familiar específica

Otros beneficios: exención de impuestos municipales, patentes y peajes, siempre que se realice el trámite ante la autoridad competente

Símbolo Internacional de Acceso: permite estacionar libremente en los espacios habilitados, sin importar el vehículo utilizado

Montos actualizados para pensiones por incapacidad

En octubre de 2025, el haber jubilatorio mínimo alcanzó los $326.304,88. A este monto se le agregó un bono extraordinario de $70.000, otorgado por el Gobierno nacional con el objetivo de reforzar los ingresos de los beneficiarios con menores haberes.

De esta forma, aquellos que perciben la Pensión No Contributiva (PNC) por incapacidad reciben el 70% de la jubilación mínima, lo que equivale a $298.410,28 en octubre.

Los valores se actualizan de forma mensual, conforme al índice de inflación establecido por el Decreto 274/2024, que modificó la fórmula de movilidad previsional.

Renovación del CUD: qué cambia en 2025

Las personas que deben que renovar su carnet de pensión por incapacidad durante el mes de octubre de 2025 no tendrán que hacerlo. Así lo confirmó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), extendiendo la validez del documento tanto en formato digital como físico.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 2520/2024, con el objetivo de garantizar la continuidad de los derechos de las personas con discapacidad y evitar demoras en la atención.

El propósito de esta disposición es disminuir los problemas de turno en las Juntas Evaluadoras, una dificultad recurrente en los últimos años que complicaba la renovación de certificados y el acceso a beneficios.

Es importante tener presente que la pensión por invalidez no es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni con la Asignación por Embarazo. Sin embargo, sí puede coexistir con las Asignaciones Familiares por Hijo y Prenatal, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

Esta prestación puede cobrarse junto con otra jubilación, pensión contributiva o pensión graciable nacional, salvo excepciones vinculadas a pensiones por fallecimiento de progenitores en menores de edad.