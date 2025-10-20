La ciencia confirmó el poder de una de las acciones más comunes del ser humano

Hay algo universalmente satisfactorio en dar un suspiro largo. Esa exhalación profunda y audible no solo brinda un alivio psicológico, sino que, según la ciencia, tiene un profundo impacto físico y restaurador en nuestro cuerpo. Un estudio publicado en la revista Science Advances ha arrojado nueva luz sobre este fenómeno, indicando que el acto de suspirar es una forma natural de "reiniciar" una capa de fluido esencial que recubre nuestros pulmones.

La investigación, llevada a cabo por un equipo internacional que incluye a Jan Vermant, de ETH Zúrich, se centró en los surfactantes pulmonares, un grupo especial de fosfolípidos y proteínas que actúan como un lubricante crítico para los pulmones. Su función principal es reducir la tensión superficial de los pulmones mientras respiramos, ayudando a que los alvéolos (los pequeños sacos de aire) se mantengan abiertos.

El hallazgo tiene implicaciones importantes en el ámbito de la salud respiratoria, dado que la falta de este fluido provoca el colapso de los alvéolos. Esta condición es frecuentemente fatal y afecta, por ejemplo, a más de la mitad de los bebés prematuros que nacen antes de la semana 28 de gestación.

Por qué el suspiro ayuda a la función pulmonar

El equipo de investigadores, que ha estado buscando mejorar los tratamientos para la insuficiencia pulmonar en adultos (un problema que se agravó durante la pandemia de COVID-19 con el síndrome de dificultad respiratoria aguda), simuló respiraciones normales y profundas en un entorno de laboratorio.

Midieron la tensión superficial de los surfactantes pulmonares y descubrieron un hecho clave: la tensión superficial en los pulmones disminuyó significativamente después de realizar respiraciones particularmente profundas, lo que proporciona una explicación física para la sensación de alivio que acompaña al suspiro.

El mecanismo detrás de este beneficio se basa en la estructura del surfactante pulmonar, que no es una sola capa de fluido, sino múltiples capas. La investigadora Maria Novaes-Silva explicó que existe una capa superficial más rígida en contacto directo con el aire, y debajo, varias capas que deben ser más suaves.

El "reseteo" del sistema

Estas capas funcionan mejor cuando están en equilibrio, pero ocasionalmente se desajustan, especialmente con una respiración continua y superficial. La mejor manera de reajustar este equilibrio, según los científicos, es tomando una respiración profunda.

Al obligar a los surfactantes a estirarse y comprimirse con mayor intensidad, la capa fluida más externa esencialmente "reinicia" su estructura. Según el coautor Vermant, se trata de un estado que solo puede mantenerse a través de un trabajo mecánico. Por ello, las investigaciones clínicas previas ya habían demostrado que la capacidad pulmonar se deteriora con el tiempo, un efecto que se acelera por la respiración superficial constante.

El equipo de Vermant espera que sus hallazgos conduzcan a mejores tratamientos para la insuficiencia pulmonar en adultos. Mientras tanto, la ciencia nos recuerda que tomar una respiración profunda y curativa puede ser una de las acciones más saludables que podemos hacer en cualquier momento del día.