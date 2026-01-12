Recientemente, el organismo confirmó los medicamentos que cubrirá de forma 100% gratuita tanto para jubilados como pensionados en este 2026

PAMI confirmó la nueva lista de medicamentos gratuitos que los jubilados y pensionados podrán obtener a partir de enero de 2026. El beneficio se enmarca dentro del Programa de Medicamentos del organismo y garantiza una cobertura del 100% para tratamientos considerados esenciales, en especial aquellos vinculados a enfermedades crónicas, complejas o de alto costo.

La actualización alcanza a más de cinco millones de afiliados en todo el país y se complementa con un subsidio social destinado a quienes no cuentan con los recursos suficientes para afrontar tratamientos médicos.

Este esquema permite acceder a la cobertura total incluso cuando el medicamento prescripto no forme parte del listado de gratuidad automática, siempre que se cumplan determinados requisitos socioeconómicos.

¿Qué medicamentos de PAMI no tendrán costo en 2026?

El nuevo plan vigente desde 2026 contempla descuentos de hasta el 100% y asegura la cobertura total de una serie de tratamientos especiales que no requieren ningún tipo de copago por parte del afiliado. Entre los principales se incluyen los tratamientos para la diabetes.

También cuentan con cobertura completa los medicamentos oncológicos y oncohematológicos, así como los tratamientos destinados a la hemofilia y a las personas que viven con VIH y Hepatitis B y C. En la misma línea, el programa cubre la medicación para trasplantes, un segmento clave por su elevado costo y la necesidad de continuidad terapéutica.

El listado se amplía con tratamientos para trastornos hematopoyéticos, artritis reumatoidea, enfermedades fibroquísticas y osteoartritis, además de medicamentos oftalmológicos intravítreos. También se incluye la medicación indicada para insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo, patologías que requieren seguimiento permanente y tratamientos sostenidos en el tiempo.

Todos estos medicamentos cuentan con cobertura total, sin necesidad de abonar diferencias en farmacia, siempre que la prescripción esté correctamente emitida dentro del sistema de PAMI.

¿Quiénes pueden acceder a los medicamentos gratis de PAMI?

El acceso a los medicamentos gratuitos está habilitado para todos los jubilados y pensionados afiliados a PAMI, siempre que el tratamiento prescripto se encuentre dentro del listado oficial con cobertura del 100%. El procedimiento es sencillo y se apoya en el sistema de receta electrónica, que agiliza la dispensa en farmacias adheridas.

En la práctica, el médico de cabecera es quien envía la receta electrónica directamente a la farmacia. Luego, el afiliado solo debe presentarse con su DNI y la credencial de PAMI para retirar la medicación correspondiente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Para aquellos casos en los que el medicamento indicado no figure dentro de la lista de gratuidad automática, PAMI mantiene la posibilidad de solicitar el subsidio social. Este mecanismo permite acceder a la cobertura total cuando el afiliado no puede afrontar el costo del tratamiento con sus ingresos habituales.

Para obtener el beneficio del subsidio social, el afiliado debe cumplir ciertos requisitos. Entre ellos, se establece contar con ingresos menores a 1,5 haberes previsionales, o hasta 3 haberes en caso de convivir con una persona que posea Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, no debe estar afiliado a una prepaga ni poseer más de un inmueble o un vehículo con menos de diez años de antigüedad.

Tampoco pueden acceder quienes sean titulares de bienes de lujo o activos societarios que indiquen una capacidad económica plena. No obstante, PAMI contempla situaciones excepcionales: si el gasto en medicamentos representa el 15% o más de los ingresos mensuales, el afiliado puede solicitar la cobertura total por vía de excepción, aun cuando no cumpla todos los requisitos formales.

Más allá de la gratuidad, PAMI mantiene durante 2026 importantes descuentos para quienes no acceden a la cobertura completa. En estos casos, se aplican rebajas de entre 50% y 80% para medicamentos destinados a patologías crónicas y agudas, y del 40% para medicamentos de uso eventual o tratamientos de corta duración. Estos descuentos aseguran precios finales más bajos que los del mercado y refuerzan el acceso a la medicación para el conjunto de los afiliados.