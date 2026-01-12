Si vos o un familiar necesita el Certificado Único de Discapacidad (CUD), te enseñamos el procedimiento paso a paso para obtenerlo

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento clave para las personas con discapacidad en Argentina, ya que habilita el acceso a una amplia gama de prestaciones, servicios y acompañamientos previstos por el Estado. Entre los beneficios más relevantes se encuentran los tratamientos médicos, la rehabilitación, la cobertura total o parcial de medicamentos y la posibilidad de utilizar el transporte público de forma gratuita en todo el territorio nacional.

El trámite depende de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), es personal y gratuito, y puede realizarse tanto de manera digital como presencial. El proceso está pensado para garantizar una evaluación individual de cada caso, respetando los criterios médicos y sociales establecidos. La gestión puede iniciarse a través de la plataforma Mi Argentina o completarse de forma presencial, según la preferencia del solicitante y la disponibilidad en su lugar de residencia.

La función que cumple el CUD y el procedimiento para iniciar el trámite

El CUD es un certificado oficial que acredita la existencia de una discapacidad permanente o de larga duración y tiene validez en todo el país. Su emisión se encuentra a cargo de una Junta Evaluadora interdisciplinaria, integrada por profesionales que analizan la documentación presentada y evalúan cada situación de manera particular.

Este permite acceder a prestaciones médicas, tratamientos especializados, equipamiento específico y medicamentos con cobertura del 100%, siempre que estén vinculados con la discapacidad certificada. Además, habilita beneficios vinculados a la movilidad, como la gratuidad en el transporte público terrestre, lo que facilita la autonomía y la inclusión en la vida cotidiana.

Para iniciar el trámite, es necesario completar un formulario y adjuntar informes médicos actualizados que respalden la solicitud. El procedimiento comienza en la aplicación Mi Argentina, donde se cargan los datos personales, se revisa la documentación requerida y se consulta el lugar asignado para la presentación del material y la posterior evaluación. Cada paso está diseñado para asegurar que la información sea clara y suficiente para el análisis de la Junta Evaluadora.

Con respecto al procedimiento para obtener el CUD, este incluye una serie de etapas que deben cumplirse de forma ordenada. En primer lugar, el solicitante debe completar el formulario de solicitud y reunir los informes médicos exigidos, que varían según el tipo de discapacidad.

Luego, la documentación puede enviarse por canales digitales o presentarse de manera presencial en la sede indicada. Una vez revisado el material, se asigna un turno para la evaluación presencial, instancia obligatoria en la que la persona debe concurrir con su DNI y los estudios médicos requeridos. Finalizada la evaluación, la resolución se comunica por correo electrónico o puede retirarse en la dependencia correspondiente, según el caso.

En situaciones de pérdida o robo del certificado, si el CUD fue emitido dentro de los últimos seis meses, el titular puede solicitar un duplicado, presentando la denuncia policial correspondiente. Este mecanismo permite recuperar el documento sin necesidad de repetir todo el proceso de evaluación.

Contar con el CUD habilita el acceso a múltiples derechos y beneficios en áreas clave. En materia de salud, garantiza la cobertura integral de medicamentos, tratamientos, estudios y equipamiento relacionados con la discapacidad certificada. En el ámbito del transporte, permite viajar de forma gratuita en el transporte público terrestre en todo el país.

Además, el certificado posibilita el acceso a asignaciones familiares, como la ayuda escolar por hijo con discapacidad, la asignación familiar por hijo con discapacidad y la asignación por cónyuge con discapacidad. También contempla exenciones impositivas, que pueden incluir determinadas tasas municipales, patentes o peajes, según la jurisdicción.

Por último, el CUD habilita el uso del Símbolo Internacional de Acceso, que permite estacionar en espacios reservados, independientemente de quién conduzca el vehículo. De esta manera, el certificado se consolida como una herramienta central para garantizar derechos, promover la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.