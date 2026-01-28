ANMAT retiró la habilitación sanitaria a la empresa Paylos tras detectar que no contaba con registros vigentes para operar en el sistema oficial

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) resolvió cancelar la habilitación para operar de la empresa Paylos, luego de constatar que no cumplía con los requisitos básicos de registración. La decisión quedó formalizada mediante una disposición publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida se inscribe en una serie de acciones impulsadas por el organismo regulador para depurar el padrón de laboratorios y empresas del sector, tras detectar diversas irregularidades administrativas y sanitarias.

Falta de registros y actividad inexistente

Según se detalla en la Disposición 122/2026, Paylos estaba autorizada como elaboradora de especialidades medicinales con acondicionamiento secundario, además de operar como importadora y exportadora. La firma tenía su sede en el partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

No obstante, las inspecciones y verificaciones realizadas por Anmat revelaron que la empresa no figuraba como titular de ningún certificado activo en el Registro de Especialidades Medicinales (REM). Ante la ausencia de registros, el organismo concluyó que la compañía no desarrollaba actividades productivas, lo que derivó en la revocación de su habilitación sanitaria.

Marco legal y control sanitario

Desde el organismo explicaron que la normativa vigente establece condiciones estrictas para el funcionamiento de este tipo de establecimientos. En ese sentido, recordaron que:

"Las actividades de producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización, importación, exportación y depósito sólo podrán realizarse, previa autorización y bajo el contralor de la autoridad sanitaria, en establecimientos habilitados por ella y bajo la dirección técnica del profesional universitario correspondiente; todo en las condiciones y dentro de las normas que establezca la reglamentación, atendiendo a las características particulares de cada actividad y a razonables garantías técnicas en salvaguardia de la salud pública y de la economía del consumidor".

Otras sanciones recientes a laboratorios

La baja de Paylos no fue un caso aislado. En los últimos días, Anmat avanzó con sanciones similares contra otras empresas del rubro. La semana pasada, por ejemplo, dispuso la inhabilitación de dos firmas, entre ellas D.I.F.A Droguería S.O.C.F.A., que mantenía vencido su certificado desde el 17 de junio de 2017 sin haber solicitado la reinscripción correspondiente.

Sobre este punto, el organismo recordó que:

"La autorización para elaborar y comercializar una especialidad medicinal tiene una vigencia por el término de cinco años a contar de la fecha del certificado autorizante de acuerdo con lo establecido por el artículo 7° Ley N° 16.463; debiendo los titulares de los certificados inscriptos en el REM solicitar la reinscripción dentro de los 30 días anteriores a su vencimiento".

En ese mismo paquete de medidas, también se dispuso la baja de Enzima S.A., que se encontraba en una situación similar a la de Paylos, al carecer de registros habilitantes.

Empresas sin director técnico, bajo la lupa

Además, días atrás Anmat avanzó contra cuatro laboratorios que operaban sin contar con un director técnico designado. Se trató de una empresa con sede en Rosario, otra en la provincia de Buenos Aires y dos radicadas en la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien la decisión había sido anticipada a fines del año pasado, la medida fue finalmente oficializada la semana pasada a través de su publicación en el Boletín Oficial.