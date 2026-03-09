Más de la mitad de las solicitudes son rechazadas. Qué factores evalúa la Seguridad Social y qué enfermedades suelen aparecer en los casos aprobados

Las personas que sufren limitaciones permanentes como consecuencia de una enfermedad pueden solicitar pensiones por incapacidad dentro del sistema de Seguridad Social. Este beneficio está destinado a quienes, aun después de recibir tratamientos médicos, no logran recuperar las condiciones necesarias para continuar con su actividad laboral habitual; en muchos casos se requiere contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para acreditar la condición y gestionar el acceso a estas pensiones ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Acceder a esta prestación, sin embargo, no suele ser sencillo. Datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) indican que el 53,47% de las solicitudes termina siendo rechazado. Algunos especialistas incluso consideran que el porcentaje real de denegaciones podría ser más elevado.

Una de las principales particularidades de este beneficio es que no existe una lista cerrada de enfermedades que otorguen el derecho automático a la pensión. Cada caso se estudia de manera individual y la decisión final depende del Tribunal Médico, que analiza el impacto real de la patología en la capacidad de trabajo de la persona.

Qué evalúa el Tribunal Médico

Para iniciar el trámite es necesario estar incluido en alguno de los regímenes de la Seguridad Social y cumplir con las condiciones exigidas para cada tipo de incapacidad.

El sistema contempla distintos grados:

incapacidad parcial

incapacidad total

incapacidad absoluta

gran invalidez

El Tribunal Médico es el organismo encargado de revisar la documentación médica y determinar en qué medida la enfermedad o lesión afecta la posibilidad de desempeñar un trabajo. En algunos casos, el proceso también puede involucrar a la Anses.

La evaluación no se limita al diagnóstico. Los especialistas analizan también la evolución de la patología, los tratamientos realizados y las limitaciones funcionales que presenta el solicitante.

Enfermedades que suelen aparecer en pensiones aprobadas

Aunque el INSS no publica una nómina oficial de patologías que garanticen la concesión de la pensión, hay unas 78 enfermedades frecuentes en expedientes aceptados. Entre ellas, 27 aparecen con mayor frecuencia.

Trastornos neurológicos y degenerativos

Alzheimer: una persona que sufre esta enfermedad es muy probable que logre una pensión por Incapacidad Permanente, aunque el diagnóstico por si mismo no garantiza que se reconozca una incapacidad. Es fundamental que el Tribunal Médico lo recomiende si detecta deterioro cognitivo y existe una situación de dependencia

Demencia

Parkinson

Esclerosis múltiple

Síndrome de Arnold Chiari

Miastenia gravis

Enfermedades cardiovasculares y respiratorias

Arterioesclerosis

Fibrilación auricular

Insuficiencia mitral

Hipertensión pulmonar

Enfisema pulmonar

Patologías musculoesqueléticas y dolor crónico

Artritis reumatoide

Artrosis

Lumbalgia

Hernia cervical

Patologías de manos

Enfermedades digestivas, autoinmunes y otras afecciones

Colitis ulcerosa

Lupus eritematoso sistémico

Migraña

Epilepsia

Enfermedades oncológicas y otros cuadros graves

Cáncer

Cáncer de pulmón

Insuficiencia renal crónica

Trasplante de riñón

Problemas sensoriales

Glaucoma

Hipoacusia

Pérdida de visión

El diagnóstico no garantiza la pensión

En todos los casos, la existencia de una enfermedad por sí sola no asegura el acceso a la prestación. La decisión depende de cuánto afecta la patología la capacidad laboral del solicitante.

Por ese motivo, el Tribunal Médico analiza múltiples factores: la gravedad del cuadro, las secuelas, la respuesta a los tratamientos y el tipo de trabajo que realizaba la persona antes de enfermarse. Solo cuando se comprueba que la limitación es significativa y permanente se reconoce el derecho a una pensión por incapacidad.