El Gobierno difundió el listado oficial para comparar las cuotas mensuales de coberturas familiares ofrecidas por cada aseguradora de salud

Medicina prepaga: el Gobierno publicó los valores de referencia de los planes básicos para dos adultos y un menor. El objetivo es facilitar la comparación de precios entre empresas y que los usuarios puedan elegir su cobertura de salud con información clara.

Los datos corresponden a valores que las propias compañías informaron en la página web de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Se trata de una medida que busca transparentar el mercado de prepagas.

La información permite conocer cuánto cobra cada empresa por su plan más económico. Los números corresponden a marzo de 2025, excepto en el caso de Galeno, que presenta valores de febrero del mismo año.

Cuánto cuestan los planes más económicos de medicina prepaga

El plan más económico del mercado corresponde a Medifé con un valor de $464.466 mensuales, seguido por Accord con $479.328,48 e Italiano con $500.295.

Luego se ubican Galeno con $511.943,17 y Swiss Medical con $523.620. Medicus registra un valor de $577.599 para el mismo tipo de cobertura.

Entre los planes con mayor costo figuran Omint con $635.061, OSDE con $649.266 y Avalian con $673.224. La diferencia entre el más barato y el más caro supera los $200.000.

Los valores corresponden a una referencia específica: dos adultos de entre 36 y 40 años con un hijo. Se consideran planes para regiones AMBA/País, modalidad directa de afiliación y sin preexistencias declaradas.

Qué dijo el ministro de Salud sobre la publicación de precios

El ministro de Salud, Mario Lugones, sostuvo que la publicación de estos datos forma parte de una política para transparentar el sistema de salud y permitir que los usuarios puedan comparar precios y elegir con mayor libertad la cobertura que mejor se ajuste a sus necesidades.

Según explicó el funcionario, actualmente las empresas de medicina prepaga deben informar el valor de sus planes. Esa obligación incluye mantener los datos actualizados todos los meses en el sitio web de la Superintendencia de Servicios de Salud.

La medida busca ordenar un mercado donde históricamente resultaba difícil comparar precios entre empresas. Muchos usuarios debían consultar de manera individual a cada prepaga para conocer los valores.

Con esta información pública, las familias argentinas pueden evaluar opciones de medicina prepaga con datos oficiales antes de tomar una decisión sobre su cobertura de salud. El listado incluye las principales empresas del sector.