Aumento de prepagas en abril: cuánto habrá que pagar y qué empresas ya lo confirmaron

Las empresas de medicina prepaga ya definieron el esquema de costos para el próximo mes y desde hace unos días comenzaron a enviar las notificaciones correspondientes a sus afiliados de cara al aumento que impactará en las cuotas desde abril. En un contexto de ajuste constante, el sector privado de salud aplicará un otro incremento, lo que representa un nuevo desafío para el presupuesto de las familias argentinas que intentan mantener su cobertura médica.

La medida se da en el marco de la libertad de precios que rige para el sector, donde cada compañía ajusta sus aranceles en función de la evolución de sus costos operativos y la inflación general. Durante los últimos meses, el movimiento de los precios en el rubro salud mostró una tendencia a la par de los indicadores oficiales, consolidando una dinámica de actualizaciones mensuales que no da tregua a los usuarios.

Cuotas de prepagas: cuánto aumentan en abril

Para el cuarto mes del año, las principales firmas de medicina privada confirmaron aumentos que llegan hasta el 2,9%. Entre las empresas que ya notificaron a sus socios se encuentran OSDE, Swiss Medical, Galeno, Sancor Salud y Avalian. En la mayoría de estos casos, la suba se posiciona en sintonía con el último dato de inflación minorista, que también se ubicó en el 2,9%, evidenciando un traslado casi directo del índice de precios al consumidor a las facturas de salud.

Este incremento no solo afecta al valor base del plan, sino que en varios casos también se extiende a los copagos y órdenes de consulta, dependiendo de la estructura de cada prestadora. Las empresas justifican estas variaciones debido al encarecimiento de los insumos médicos importados, el aumento en los honorarios profesionales y los costos fijos de mantenimiento de clínicas y centros de diagnóstico propios o tercerizados.

El impacto en el bolsillo y el cambio de comportamiento

El acumulado interanual de las cuotas ya promedia un 28,7% a nivel nacional, una cifra que refleja la presión sostenida sobre el sector. Ante este escenario, se observa un fenómeno creciente entre los afiliados: la búsqueda activa de alternativas para reducir el gasto mensual sin perder la calidad de atención. Según relevamientos del sector, seis de cada diez usuarios compararon precios o consultaron planes más económicos en el último trimestre.

El esfuerzo financiero para sostener la medicina privada es calificado como "alto o muy alto" por más del 70% de los hogares que cuentan con este servicio. Sin embargo, la migración hacia el sistema público o hacia obras sociales sindicales sigue siendo la última opción, ya que la prioridad de los pacientes sigue siendo conservar el acceso a sus especialistas de confianza y a las cartillas de sanatorios que ya conocen.

Desde julio del año pasado, rige la obligatoriedad para las prepagas de informar mensualmente sus cuadros tarifarios ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Esta transparencia busca que el usuario tenga previsibilidad, aunque en la práctica, el margen de maniobra de los afiliados es cada vez más estrecho frente a aumentos que se repiten mes a mes de manera sistemática.