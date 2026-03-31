El aumento de dudas sobre la seguridad de los equipos inalámbricos genera debate entre especialistas y se reavivan mitos en redes sociales

Los auriculares bluetooth volvieron a instalarse en el centro de una polémica sanitaria. En los últimos meses, el debate sobre sus posibles riesgos creció de forma exponencial en redes sociales. Especialistas advierten sobre efectos en el sistema nervioso, mientras organismos internacionales descartan evidencia de daños.

La discusión enfrenta dos visiones opuestas. Por un lado, profesionales del campo del electrosmog que recomiendan abandonar estos dispositivos. Por otro, médicos y científicos que sostienen que la tecnología opera dentro de márgenes seguros.

El resultado es una audiencia confundida, que navega entre advertencias virales y comunicados oficiales. Miles de usuarios ya tomaron partido: volvieron a los cables.

Las advertencias que encienden alarmas

Ignacio Gallego, consultor en electrosmog, sostiene que cada vez más personas optan por volver a los auriculares con cable por motivos de salud, alejándose de la exposición constante a ondas electromagnéticas.

Según su planteo, la radiación no ionizante emitida por dispositivos bluetooth podría interferir con el nervio auditivo. Los efectos mencionados incluyen alteraciones en las ondas cerebrales y desequilibrios en el sistema nervioso.

Gallego también advirtió sobre síntomas como tinnitus. Incluso mencionó la posibilidad de estrés oxidativo en el cerebro y otros órganos.

Estas afirmaciones resonaron en plataformas digitales. Referentes y figuras públicas comenzaron a recomendar reducir la exposición a tecnologías inalámbricas. El regreso a dispositivos con cable empezó a presentarse como una alternativa más "segura".

En ese marco, el debate dejó de ser técnico para convertirse en tendencia. Videos, hilos de Twitter y posteos en Instagram multiplicaron el alcance de estas advertencias.

Por qué los comparan con hornos microondas

El médico cirujano Patricio Ochoa, especialista en longevidad, decidió intervenir en la discusión. Subió un video que superó el millón de visualizaciones. En él, analizó una comparación que se volvió viral: la similitud entre auriculares bluetooth y hornos microondas.

Según explicó Ochoa, ambos dispositivos operan en frecuencias similares. Rondan los 2,4 GHz. Esto significa que las ondas electromagnéticas que utilizan oscilan a una velocidad comparable.

Ese dato, repetido en redes sociales, alimentó el temor. Si un microondas calienta comida, ¿podría un auricular calentar el cerebro? La pregunta circuló por miles de cuentas.

Sin embargo, Ochoa aclaró que compartir una frecuencia no implica compartir efectos biológicos: el factor determinante es la potencia de emisión, no solo la velocidad de oscilación de las ondas.

La diferencia clave que cambia todo

Un horno microondas funciona con una potencia que oscila entre 700 y 1.200 watts. Esa energía es suficiente para calentar alimentos. Excita las moléculas de agua y genera calor en segundos.

Los auriculares bluetooth, en cambio, operan con miliwatts. Es decir, millones de veces menos energía. La diferencia no es menor: es abismal.

De acuerdo con Ochoa, esa brecha es determinante. La energía emitida por los auriculares resulta insuficiente para generar calor en los tejidos. Tampoco alcanza para dañar neuronas o producir alteraciones celulares.

En otras palabras, la comparación con el microondas resulta engañosa. Comparten frecuencia, pero no potencia. Y sin potencia, no hay efecto térmico.

El especialista remarcó que este punto suele pasarse por alto en debates virales. La simplificación genera confusión. Y la confusión, miedo.

Qué dice la ciencia internacional

Ochoa también hizo referencia a revisiones realizadas por la Organización Mundial de la Salud. La OMS analizó numerosos estudios sobre exposición a radiofrecuencia. Los resultados fueron claros.

Según esas evaluaciones, no existe evidencia consistente que vincule el uso de dispositivos bluetooth con daños cerebrales, cáncer u otras afecciones graves, incluso en casos de exposiciones prolongadas.

Los estudios considerados incluyeron exposiciones prolongadas. No encontraron relaciones causales entre este tipo de tecnología y efectos adversos en la salud.

En función de estos resultados, organismos internacionales sostienen que los dispositivos bluetooth operan dentro de márgenes considerados seguros. Los límites de emisión están regulados y monitoreados.

Sin embargo, el debate no se cierra con datos científicos. En redes sociales, las advertencias siguen ganando terreno. Los testimonios personales pesan tanto como los estudios clínicos.

El contraste entre ambas posturas refleja un fenómeno más amplio. Por un lado, crecen las advertencias sobre posibles riesgos asociados a nuevas tecnologías. Por otro, la comunidad científica insiste en la necesidad de evaluar estos planteos a partir de evidencia verificable.

Mientras tanto, el uso de auriculares inalámbricos continúa siendo masivo. Millones de personas los utilizan a diario para trabajar, hacer deporte o entretenerse. La discusión combina percepciones, estudios científicos y el impacto de mensajes virales.

La pregunta sobre si son seguros sigue abierta en la opinión pública. Aunque la ciencia ofrece respuestas, el debate en redes sociales parece lejos de cerrarse.